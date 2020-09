Neymar se je "pridružil" Oblaku

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

brazilec in puma sklenila sodelovanje

Neymar in proizvajalec športne opreme Puma sta dosegla dogovor o sponzorskem sodelovanju.

Neymar in proizvajalec športne opreme Puma sta dosegla dogovor o sponzorskem sodelovanju. Foto: Reuters

Brazilski nogometni superzvezdnik Neymar in proizvajalec športne opreme Puma sta dosegla dogovor o sponzorskem sodelovanju, poročajo brazilski mediji. Neymar je konec avgusta po desetletju in pol končal eno najbolj odmevnih sponzorskih sodelovanj z Nikejem. Brazilec se zdaj seli k tekmecu Pumi, s katero sodeluje tudi Slovenec Jan Oblak.

Neymar in Nike se po več mesecih pogajanj nista mogla dogovoriti o vsoti denarja za podaljšanje pogodbe, zato je nadaljnje sodelovanje padlo v vodo.

Kot poročajo brazilski mediji, med njimi tudi Esporte interativo in UOL, je 28-letni napadalec PSG in talisman brazilske reprezentance s Pumo sklenil dogovor le dva tedna po koncu sodelovanja z Nikejem, ki je nogometaša podpiral, odkar je imel 13 let.

Pri Pumi za zdaj še niso potrdili, da so dosegli dogovor z Neymarjem, najdražjim igralcem v zgodovini nogometa, ko se je leta 2017 za 222 milijonov evrov preselil iz Barcelone k PSG.

Neymar pa je že nakazal sodelovanje, navaja Esporte interativo, saj je na Instagramu začel slediti profilom Puma, PumaFootball in še osmim drugim, ki so povezani s to blagovno znamko.

Pri magazinu Forbes ocenjujejo, da je Neymar sedma najbolje plačana slavna oseba na svetu, na leto pa naj bi skupaj s sponzorskimi prihodki zaslužil po 95,5 milijona dolarjev (približno 81,33 milijona evrov).

