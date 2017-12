Neuspešni selektor oranžnih Advocaat našel novo službo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po neuspehu z oranžnimi, ki so ostali brez Rusije 2018, je 70-letni trener sredi novembra odstopil s položaja. Selektor je postal šele maja, ko je zamenjal Dannyja Blinda, a menjava ni pomagala, v skupini so Nizozemci končali na tretjem mestu za Francijo in Švedsko.

Zdaj so se na njegovo "gasilsko" vlogo spomnili pri Sparti, ki tudi ni v prav zavidljivem položaju, saj je na 17. mestu nizozemske prve lige z enakim številom točk kot zadnjeuvrščena Roda.

Danes je klub iz Rotterdama sporočil, da bo Advocaat nasledil Alexa Pastoorja. Dosedanji trener je ostal brez službe po porazu v mestnem derbiju s Feyenoordom s kar 0:7 17. decembra.

Pogodbo z Advocaatom so sklenili do konca sezone, delo pa bo prevzel po končanem zimskem premoru v nizozemski ligi.