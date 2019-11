Nesrečni brazilski klub Chapecoense tri leta po tragediji doživel nov udarec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Brazilski nogometni klub Real Chapecoense, ki je natanko pred tremi leti, 28. novembra 2016, v letalski nesreči izgubil skorajda vse nogometaše in člane vodstva, je tri kroge pred koncem brazilskega prvenstva izpadel v drugo ligo. Po sredinem domačem porazu (0:1) proti Botafogu ne more več ujeti Ceare, ki ima devet točk več in boljšo razliko v zadetkih.