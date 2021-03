Rojen pod srečno zvezdo. Po hudi letalski preživel še avtobusno nesrečo.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bolivijski letalski tehnik Erwin Tumiri je rojen pod srečno zvezdo. Pred petimi leti je bil eden izmed šestih, ki so preživeli letalsko nesrečo brazilskega nogometnega kluba Chapecoense v Kolumbiji. V torek se je Tumiri še drugič izognil smrti, saj je preživel hudo avtobusno nesrečo, v kateri je življenje izgubilo kar 20 ljudi.

"Zlezel sem iz avtobusa, se usedel in si rekel: Spet, saj ne morem verjeti," je časnik Los Tiempos citiral nekdanjega letalskega tehnika Erwina Tumirija. Njegova sestra Lucia je za časnik El Deber potrdila, da ima le lažje poškodbe, ki so jih oskrbeli v bolnišnici.

Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, je Tumiri zaradi vožnje na delo redno na poti z avtobusom med Santa Cruzom na jugovzhodu države in Cochabambo. Tokrat se je vožnja končala tragično, saj je avtobus zapeljal v 150 metrov globok prepad.

V petih letih je izkusil dve grozoviti nesreči, a je ostal živ. Foto: Guliverimage

Prvo tragedijo je Tumiri preživel 28. novembra 2016, ko je bil z letalom na poti v Medellin, kamor se je brazilski nogometni klub Chapecoense odpravil na finale južnoameriškega klubskega pokala in preživel letalsko nesrečo. Takrat je umrlo 71 potnikov, skoraj vsi igralci in člani vodstva kluba ter novinarji. To tragedijo je preživela le šesterica.