Benjamin Šeško lahko prestavi Bayernovo proslavljanje

V prvi nemški nogometni ligi je prvak lahko odločen že to soboto. A odločitev lahko prestavijo Benjamin Šeško in soigralci. Vodilni Bayern München ima tri kroge pred koncem bundeslige osem točk prednosti pred drugim Bayerjem iz Leverkusna. V soboto torej gostuje v Leipzigu, ki pa zmago precej bolj potrebuje, saj je na petem mestu in dve točki za četrtim mestom, ki še vodi v ligo prvakov.

RB Leipzig ima hladno/toplo sezono, zdaj je znova padel v krizo. Benjamin Šeško in soigralci so igrali neodločeno 1:1 proti ekipi z dna razpredelnice Kielu in nato proti Eintrachtu izgubili z 0:4. V boju za četrto mesto, ki vodi v ligo prvakov, imajo zdaj še težjo nalogo, saj to soboto ob 15.30 gostijo najverjetnejšega prvaka Bayern München. Ponos Bavarske lahko že to soboto osvoji 34. nemški naslov. Po tekmah 32. kroga (od 34.) mora imeti šest točk prednosti pred Bayerjem iz Leverkusna. Trenutno jih ima osem. Za zdaj še aktualni prvak Bayer v nedeljo gostuje v Freiburgu. Da bi ohranil minimalne možnosti za lovoriko, mora zmagati in obenem upati, da Bayern izgubi. Tako bi bila razlika med ekipama pet točk.

