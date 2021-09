Oseminpetdesetletni Kuntz je vodil nemško reprezentanco do 21 let v finalu na zadnjih treh evropskih prvenstvih in osvojil naslov leta 2017 in 2021. Kot nogometaš je igral v napadu in na 15 tekmah za nemško reprezentanco dosegel šest golov. Leta 1991 je bil najboljši nogometaš Nemčije, z reprezentanco je pet let pozneje osvojil evropski naslov.