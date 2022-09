Nekdanji trener Interblocka ne bo vodil Irana na SP 2022

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Portugalski strokovnjak Carlos Queiroz bo znova selektor iranske nogometne reprezentance, je potrdil tiskovni predstavnik zveze Mohamed Jamaat. Devetinšestdesetletni Queiroz je Iran vodil že med letoma 2011 in 2019 ter ga pripeljal na svetovni prvenstvi 2014 in 2018.

Portugalski strokovnjak Carlos Queiroz je na selektorskem mestu zamenjal Hrvata Dragana Skočića, za zdaj pa njegova nova pogodba velja do konca mundiala. Skokić, 54-letni hrvaški strateg, je v sezoni 2007/08 popeljal ljubljanski Interblock do pokalne lovorike, nato je osvojil še slovenski superpokal. Nekaj časa mu je na delu v Iranu pomagal tudi nekdanji slovenski nogometaš, zdaj pa trener Toni Usnik.

Carlos Queiroz je 69-letni portugalski strokovnjak rojen v Mozambiku. Foto: Reuters

Iran, ki je po navedbah nemške tiskovne agencije dpa Skočiću ponudil mesto selektorja reprezentance do 21 let, a je ta ponudbo zavrnil, bo pred novembrskim svetovnim prvenstvom igral še dve pripravljalni tekmi z Urugvajem in Senegalom.

Na SP bo Iran v skupini B skupaj z Anglijo, ZDA in Walesom.