Nekdanjemu nogometašu pogojna kazen zaradi napada na ženo

Nekdanji angleški nogometni reprezentant in pozneje trener Joey Barton, ki je med drugim igral za Manchester City, je na Otoku prišel v navzkrižje z zakonom. Na sodišču Westminster v Londonu so ga obsodili na pogojno zaporno kazen, potem ko so ga spoznali za krivega, da je v družinski hiši napadel ženo.

Dvainštiridesetletni nekdanji vezist Joey Barton je v incidentu v jugozahodnem Londonu junija 2021 38-letni ženi Georgii Barton povzročil oteklino na čelu in krvaveči nos. Barton, ki je bil takrat pijan, je v prepiru o družinski zadevi zgrabil ženo in jo potisnil na tla, preden jo je brcnil v glavo.

Glavni sodnik Paul Goldspring je ob izreku kazni zavrnil Bartonov zagovor o dogodkih, ki naj bi pripeljali do spora, kot neresnično in nejasno pripoved. Medtem ko je ugotovil, da je imel Barton "zgodovino nasilnih ravnanj", pa je sodnik tudi priznal, da je "zadovoljen, da ni treba izreči takojšnje zaporne kazni". Goldspring je dejal, da je par ostal v "srečni zvezi" z majhnim otrokom in dodal: "To ni nekaj, v kar se želim vmešavati."

Joey Barton Foto: Reuters Barton je bil obsojen na 12 tednov zaporne kazni, pogojno na dve leti, ob tem mu je bilo naloženo plačilo več kot 2.398 evrov kot odškodnino žrtvi in poplačilo stroške postopka. Barton, ki je igral za številne klube, vključno s Cityjem, Newcastlom in Queen's Park Rangers. V času napada na ženo je bil trener Bristol Rovers.

Bartonova žena je takoj po dogodku poklicala policijo in rekla, da jo je njen mož "pravkar udaril", a je pozneje poslala pismo tožilcem, v katerem je preklicala obtožbe, češ da so bile poškodbe posledica nesreče, ki jo je povzročil prijatelj, ko je posredoval v prepiru in skušal ločiti zakonca. Tožilka Helena Duong je sodišču povedala, da je bil klic Georgie Barton na številko 999 na noč incidenta "prepričljiv dokaz" napada.

Barton je že pred tem imel težave z zakonom. Leta 2017 je dobil 18-mesečno prepoved vseh nogometnih aktivnosti, potem ko so mu dokazali, da je od leta 2006 do leta 2016 stavil na več kot 1000 nogometnih tekem. Kazen so mu naknadno znižali na 13 mesece. Leta 2008 so ga obsodili na pol leta zaporne kazni zaradi pretepa v Liverpoolu, za zapahi je bil 77 dni. Istega leta je dobil še štirimesečno pogojno kazen, ker je na treningu pretepel soigralca Ousmaneja Daboueja.