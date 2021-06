Napadalec Stuttgarta nastopal pod lažnim imenom in lagal o starosti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemška nogometna zveza (DFB) je za tri mesece suspendirala napadalca Stuttgarta Silasa Katompo Mvumpo, ker je dve leti uporabljal lažno identiteto. Nogometaš iz DR Konga je igral z lažnim imenom Silas Wamangituka, poleg tega pa je lagal tudi o svoji starosti. V klubu so mislili, da je mlajši od 22 let, kot jih ima, poroča dpa.

Nogometaš je laži priznal, da je nastopal s ponarejenimi dokumenti, dejal je, da je žrtev goljufij svojega nekdanjega zastopnika, ki ga je v Stuttgart pripeljal iz FC Parisa. Poleg suspenza si je prislužil tudi 30.000 evrov denarne kazni.

"Njegovo priznanje je olajševalno vplivalo na kazen. Dejstvo pa je, da bi dobil dovoljenje za prebivanje in pravico igrati profesionalni nogomet v Nemčiji tudi s svojo resnično identiteto. Okoliščine njegovega primera so res nenavadne," so sporočili z DFB.