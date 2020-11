Napačna beseda ga bo drago stala. Vplivni Anglež izgubil še eno funkcijo.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Clarke je v torek zapustil položaj vodje FA, potem ko je uporabljal "nesprejemljiv jezik", ko je govoril o temnopoltih igralcih.

Triinšestdesetletni Anglež je sicer nameraval nadaljevati svoje poslanstvo na položaju enega izmed treh predstavnikov Evropske nogometne zveze (Uefe) v svetu Fife, a je zdaj odstopil tudi s tega položaja.

Odločitev je sprejel po telefonskem klicu predsednika Uefe Aleksandra Čeferina, je poročala medijska hiša BBC. V sredo je sicer za BBC Sport dejal, da bo na prošnjo Čeferina ostal v tej vlogi do marca 2021, da bi do takrat zaščitil volilne pravice evropskega upravnega organa. Po dodatnem pogovoru s Čeferinom pa je odstopil.

Uefa bo imenovala začasnega nadomestnega člana, ki se bo udeležil naslednjega Fifinega sestanka, preden bo marca imenovala nadomestnega člana za polni delovni čas.

Žaljivi izraz o temnopoltih, komentarji o istospolnih igralcih ...

Clarke je v zvezi s temnopoltimi igralci uporabil žaljiv izraz, ko se je pojavil na seji vodij angleškega nogometa in članov parlamentarnega odbora. Prav tako so ga kritizirali zaradi komentarjev, ki jih je navedel v zvezi z istospolnimi igralci ter igralci, ki prihajajo iz različnih azijskih skupnosti.

Britanska organizacija za boj proti diskriminaciji v nogometu Kick It Out je Clarka obtožila uporabe neprimernih in zastarelih rasističnih stereotipov.

FA je že potrdila odstop Clarka in je začasno na njegovo mesto postavila Petra McCormicka.