Predsednik angleške nogometne zveze odstopil zaradi izjav glede temnopoltih igralcev

Predsednik angleške nogometne zveze (FA) Greg Clarke je odstopil s svojega položaja, potem ko je na seji britanskega parlamentarnega odbora za kulturo, medije in šport uporabil izraz z rasistično konotacijo. Njegove besede so med poslanci sprožile vprašanja o pripravljenosti FA na raznolikost v nogometnih vrstah, poročajo tuje agencije.

Clarke, ki je eden od podpredsednikov Mednarodne nogometne zveze (Fifa), je na seji vodij angleškega nogometa in članov parlamentarnega odbora glede reševanja finančne krize, ki jo doživlja nogomet v času pandemije novega koronavirusa temnopolte igralce označil kot "coloured" (obarvane). Ta za temnopolte velja za žaljivega, saj je povezan s segregacijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Če pogledam, kaj se dogaja z uglednimi nogometašicami, vrhunskimi obarvanimi nogometaši in vse žalitve, ki so jih deležni na družbenih omrežjih ... Res so tarča absolutno groznih žalitev," je Clarke na sestanku odgovoril na vprašanje o zagotavljanju raznolikosti v športu.

Eden izmed udeležencev ga je opozoril, da bi se moral opravičiti za uporabo besede "coloured". Po hitrem opravičilu je Clarke skušal braniti svoje opazke s tem, da je naredil napako, ker je zamešal izraz, uporabljen v Ameriki, "people of colour".

To pa ni prepričalo predsednika odbora, poslanca konservativcev Juliana Knighta, ki je opozoril, da ne gre za prvi spodrsljaj FA pri vprašanju enakopravnosti in raznolikosti. "Vse to sproža vprašanje o njihovem sprejemanju raznolikosti," je dodal Knight.

Dodatno so namreč razburile tudi Clarkove izjave, da je istospolnost "odločitev o življenjskem slogu" in da je v Angliji manj nogometašev azijskega porekla, ker se ti raje odločajo za kariere na drugih področjih, ob tem pa namignil, da je veliko Azijcev v računalniškem oddelku FA.

Britanska organizacija za boj proti diskriminaciji v nogometu Kick It Out je Clarka obtožila uporabe neprimernih in zastarelih rasističnih stereotipov.

FA je že potrdila odstop Clarka in je začasno na njegovo mesto postavila Petra McCormicka. "Moje nesprejemljive besede pred parlamentom so škodile naši igri in vsem, ki jo gledajo, igrajo, sodijo in upravljajo," je po odstopu dejal Clarke.