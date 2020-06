Najprej karantena, nato čakanje

Španski nogometni trener Rafael Benitez, ki ima za pasom tudi ligo prvakov, in nekdanji nogometaš Barcelone Paulinho sta se vrnila na Kitajsko, potem ko zaradi koronavirusne pandemije nista mogla nazaj v državo. A zdaj ju najprej čaka 14-dnevna karantena, potem pa čakanje na to, kdaj oziroma če sploh se bo nogometna sezona začela.

Kar približno tretjina tujih nogometašev in trenerjev v kitajski prvi ligi se v državo ni moglo vrniti vse od konca marca, ko je Kitajska večini tujcev prepovedala vstop. Trener Daliana Rafael Benitez in nogometaš Guangzhouja, brazilski reprezentant Paulinho, sta morda dve najbolj zveneči imeni, ki se nista mogli vrniti na Kitajsko.

Obvezna karantena za 14 dni

Paulinho se je vrnil na Kitajsko. Foto: Reuters Pa vendar je Benitez, nekdanji trener Real Madrida in Liverpoola v ponedeljke pozno zvečer na kitajsko različico Twitterja Weibo zapisal, da je "nazaj na Kitajskem", kamor je dopotoval prek Stockholma. Enaintridesetletnega Paulinha, ki je lansko sezono popeljal Guangzhou Evergrande do naslova prvaka, pa so kitajski mediji danes zjutraj na letališču fotografirali z obrazno masko. Po strogih kitajskih ukrepih za zajezitev širjenja koronavirusa, ki se je na Kitajskem pojavil konec lanskega leta in razširil po vsej zemeljski obli, morajo vsi potniki v karanteno za 14 dni.

Številni nogometaši, med njimi soigralec Paulinha Anderson Talisca in nekdanji napadalec West Hama Marko Arnautović, zdaj član Šanghaja SIPG, se zato še niso vrnili na Kitajsko, sicer meko za dober zaslužek nogometašev proti koncu kariere. Kitajska liga bi se morala sicer začeti 22. februarja, a so jo že januarja zaradi zdravstvenega tveganja preložili za nedoločen čas.

Kitajska nogometna zveza si je želela tekmovanje na novo začeti konec junija ali v začetku julija, zdaj pa je prvi možen datum sredina julija. Za nameček pa se Kitajska te dni bori z novim izbruhom virusa sars-cov-2. Oblasti v Pekingu so namreč v strahu pred drugim valom epidemije zaprle številne stanovanjske soseske.