Na Hrvaškem umrl 26-letni nogometaš

Tekma tretje hrvaške nogometne lige med Marsonijo in Slavonijo iz Požege je v Slavonskem Brodu terjala krvni davek. V 15. minuti se je namreč na tla zgrudil 26-letni Bruno Boban in kljub hitremu posredovanju zdravniške pomoči izgubil življenje.

Nogometaš Marsonije Boban je v 15. minuti tekme dobil žogo v predel prsnega koša in se zgrudil. Nemudoma so mu pomagali soigralci, dežurni zdravnik in ekipa nujne reševalne enote, a vsi poskusi oživljanja so bili zaman. Zdravniška ekipa je ob 16.20 razglasila mladeničevo smrt. Vzrok smrti bo pokazala obdukcija v lokalni bolnišnici.