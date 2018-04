Mladi na EP do 17 let z Norveško, Portugalsko in Švedsko

Slovenska nogometna reprezentanca do 17 let, ki se je nedavno uvrstila na evropsko prvenstvo v tej starostni kategoriji, je danes dobila tekmece v predtekmovanju. Kot so sporočili iz Nogometne zveze Slovenije, bodo Slovenci igrali z reprezentancami Norveške, Portugalske in Švedske v predtekmovalni skupini B.

Selektor slovenske reprezentance do 17 let je Agron Šalja. Foto: Vid Ponikvar

Na EP U17 se bo Slovenija predstavila že tretjič; ekipa pod vodstvom Agrona Šalje bo svojo priložnost iskala v skupini B, žreb je Sloveniji namenil atraktivne nasprotnike. V skupini A se bodo predstavile gostiteljica Anglija, Švica, Italija in Izrael, v skupini C se bodo merile reprezentance Irske, Bosne in Hercegovine, Danske in Belgije, medtem ko skupino D sestavljajo Srbija, Nizozemska, Nemčija in Španija.

"Na evropskem prvenstvu so vse skupine zahtevne, saj so vse reprezentance kakovostne. Ob pogledu na žreb lahko rečem, da nismo dobili najbolj zahtevne skupine, je pa po drugi strani tudi kakšna lažja od naše. Ocenjujem, da imamo tudi mi, ob dobri formi, določene možnosti za uspeh. Portugalske reprezentance še ne poznam najbolje, vendar menim, da je že zaradi svojega imena in uspešnih predstav v vseh selekcijah favorit skupine. Norveško in Švedsko sem imel priložnost spremljati v elitnem krogu kvalifikacij in lahko potrdim, da gre za dobri reprezentanci," je žreb pospremil selektor Šalja.

Evropsko prvenstvo bo potekalo v Angliji med 4. in 20. majem. Slovenci bodo turnir začeli 4. maja, ko se bodo pomerili s Švedsko; 7. maja bo dvoboj med Slovenijo in Portugalsko, medtem ko bo slovenska reprezentanca skupinski del EP končala 10. maja, ko se bo v St. George's parku udarila še z Norveško.