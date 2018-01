Mlade Maltežane ujeli pri goljufanju

Evropska nogometna zveza je šestim nogometašem z Malte zaradi prirejanja izidov prepovedala nadaljnje igranje nogometa. Gre za igralce reprezentance do 21 let, dva od šesterice nikoli več ne bosta smela nastopati na uradnih tekmah.

Po navedbah Uefe naj bi se nameščanje tekem odvijalo v kvalifikacijah za EP marca 2016. Na prvi tekmi so gostitelji z Malte izgubili proti Črni gori z 0:1, nekaj dni pozneje je Češka v gosteh prav tako zmagala s kar 7:0.

Kot je sporočila disciplinska in etična komisija Uefe, sta Emanuel Briffa iz prvoligaša Floriane in Kyle Cesare iz ekipe Mosta prejela dosmrtno prepoved nastopanja, saj sta s svojimi potezami na igrišču imela neposreden vpliv na izid dvoboja in s tem sebi oziroma tretji strani protipravno priborila premoženjsko korist, so zapisali v obrazložitvi.

Ob tem je nogometaš iz kluba Birkirkara prejel 18-mesečno prepoved, dva druga pa enoletni prepovedi. Član ekipe Balzan dve leti ne bo smel nastopati. Enega nogometaša so pri Uefi oprostili obtožb.