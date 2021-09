Mlade afganistanske nogometašice dobile azil na Portugalskem

S skupnimi močmi in tudi sodelovanjem različnih ameriških organizacij za pomoč je bil odhod nogometašic iz Afganistana v nedeljo po nekaj tednih čakanja uspešen.

"Mlade nogometašice ob vkrcanju na letalo niso vedele niti tega, v kateri državi bodo pristale. Za seboj so pustile svoj dom, vse, kar so poznale," je dejala Muhtajeva, ki živi v Kanadi in je zadnje tedne pomagala in ohranjala stike s 14- do 16-letnimi športnicami.

Odkar so v Afganistanu na oblast prišli talibani, je za dekleta in ženske spet veljala prepoved športnega udejstvovanja, vendar ne le to, skrbela jih je tudi pravica do izobraževanja in strokovnega usposabljanja.

Zdaj bi se moralo zanje na Portugalskem začeti varno življenje. Dekleta želijo še naprej igrati nogomet in upajo, da bodo nekega dne spoznala portugalskega superzvezdnika Cristiana Ronalda, še piše AP.