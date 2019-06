Mehika in Haiti v polfinalu zlatega pokala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prvenstvo Srednje in Severne Amerike ter Karibov

Mehičani so slavili po izvajanju enajstmetrovk.

Mehičani so slavili po izvajanju enajstmetrovk. Foto: Reuters

Reprezentanci Mehike in Haitija sta prvi polfinalistki prvenstva Srednje in Severne Amerike ter Karibov. Mehičani so v sobotnem četrtfinalu zlatega pokala Concacaf po izvajanju enajstmetrovk premagali Kostariko s 5:4, Haiti pa je bil boljši od prvakov iz leta 2000 Kanade s 3:2.