Italija žaluje. Odšel je predsednik, ki je oboževal Slovence.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Maurizio Zamparini je vlogo prvega moža Palerma opravljal 15 let.

Maurizio Zamparini je vlogo prvega moža Palerma opravljal 15 let. Foto: Guliverimage

Italijanski nogomet žaluje. V 81. letu starosti je umrl Maurizio Zamparini. Nekateri si ga bodo zapomnili kot samosvojega in vročekrvnega avtokrata, ki je menjal trenerje kot po tekočem traku, drugi kot zaljubljenca v slovenski nogomet, ki je pred desetletjem poskrbel za močno poslovno vez med Palermom in Mariborom, vsem pa bo ostal v spominu po izjemni energiji in zanosu, s katerima je deloval v nogometu. Pri Palermu in Venezii je pustil ogromen pečat.

V 81. letu se je zaradi zapletov s črevesjem poslovil Maurizio Zamparini. Italijanski poslovnež, ki je svoje srce posvetil nogometu in v njem poskrbel za številne nepozabne zgodbe, v katerih so nastopali mnogi zvezdniki svetovnega kova (Luca Toni, Edinson Cavani, Paulo Dybala, Cristian Zaccardo, Fabrizio Miccoli, Fabio Grosso, Andrea Barzagli, Andrea Belotti, Javier Pastore, Simon Kjaer, Fabio Liverani …), se je pred dobrim desetletjem prikupil slovenskim ljubiteljem nogometa.

Nogometno srce je pustil na Siciliji, kjer je pomagal Palermu do številnih uspehov. Ko so rožnato-črni nastopali leta 2010 v Evropi, se je močno navdušil nad Josipom Iličićem, poleg njega v donosnem paketu iz NK Maribor pripeljal še Armina Bačinovića, nato pa je uspešno sodelovanje s slovenskimi klubi nadaljeval s prihodi Siniše Anđelkovića, Jasmina Kurtića in Aljaža Strune. Prihode slovenskih nogometašev je usklajeval z vodilnim slovenskim nogometnim agentom Amirjem Ružnićem.

Najprej je rešil Venezio, nato kupil Palermo

Foto: Guliverimage V nogometni svet se je podal leta 1987, ko je kupil obubožanega tretjeligaša iz Benetk in ga rešil pred finančnim propadom. Klub je postavil na zdrave temelje, Venezia pa je napredovala do te mere, da je zaigrala med italijansko elito. Leta 2002 je prodal beneški klub, zaslužek pa vložil v nakup nove nogometne ''igračke''. S takratnim predsednikom Rome Francom Sensijem se je pogodil o nakupu Palerma. Pred 20 leti je igral še v drugi ligi, le dve leti pozneje pa se je s pomočjo Zamparinija že uvrstil med najboljše. Prvi mož Palerma je bil znan po svojem ostrem jeziku. V nogomet je vložil veliko svojega denarja, slovel pa je po veliki nepredvidljivosti, ki so jo na svoji koži največkrat občutili trenerji.

V Palermo je pripeljal ogromno zvezdnikov, ki so pozneje prestopili še k večjim klubom in spisali prelepe kariere. Pri svojem delu se je zapletal v spore z določenim delom navijačev, leta 2012 je bil zaradi nečednosti pri poslovanju suspendiran za pet mesecev, vlogo prvega moža Palerma pa je opravljal vse do leta 2017. V tem obdobju je zamenjal kar 40 trenerjev, s čimer si je v nogometnem svetu le utrdil sloves ''grobarja trenerjev''.

Foto: Guliverimage

Klub v zadnjem obdobju ni več dosegal uspehov kot pred desetletjem. Tonil je vse globje, konec leta 2018 je bil prodan neznanemu angleškemu ponudniku za simboličnih deset evrov. Lani mu je umrl najmlajši od petih sinov, kar ga je zelo strlo. Leto dni pozneje se je ustavilo še njegovo srce, Palermo in Venezia pa sta izgubila nekdanjega predsednika, brez katerega kluba iz teh dveh mest ne bi nikoli dosegla poznejše veličine.