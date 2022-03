Matko in soigralci iz Prištine brez gola, le s točko

Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let, ki jo vodi Mile Ačimović, se je na svoji sedmi kvalifikacijski tekmi za nastop na evropskem prvenstvu v Romuniji 2023 proti Kosovu razšla brez golov.

V Prištino so prišli z željo, da osvojijo tri točke, na koncu pa so le eno. Slovenski nogometaši so sicer silovito začeli obračun na stadionu Fadil Vokrri, kljub izjemno napadalni predstavi in absolutni premoči pa se mreža domačega vratarja Davida Nreca-Bisingerja v prvih petnajstih minutah ni zatresla.

Aljoša Matko Foto: Vid Ponikvar Do konca polčasa premoč Slovencev več ni bila tako očitna. Pobuda je bila še naprej na njihovi strani, še najlepšo priložnost pa so si priigrali v 36. minuti, strel Aljoše Matka nekoliko z leve strani z roba kazenskega prostora pa je zletel prek vrat. V izdihljajih prvega polčasa so prvič na dvoboju in izjemno nevarno zapretili tudi gostitelji, po strelu Learda Sadriuja z glavo pa se je izkazal slovenski vratar Martin Turk.

V začetku drugega polčasa so si slovenski nogometaši priigrali novo lepo priložnost, David Flakus Bosilj pa se ni najbolje znašel v kazenskem prostoru. V 60. minuti so domači nogometaši izpeljali nasprotni napad, po prodoru Marka Marlekuja je žoga v roko zadela Mitjo Ilenića, glavni sodnik pa ni dosodil 11-metrovke.

Ačimovićevi izbranci so znova zapretili v 67. minuti, Luka Vešner Tičić pa je z roba kazenskega prostora streljal prek vrat. Enajst minut kasneje je Matko po strelu od daleč skušal presenetiti albanskega vratarja, ta je z nekaj težavami le ukrotil zviti poskus slovenskega nogometaša. V končnici tekme domači in gostujoči nogometaši niso uprizorili nobene nevarne akcije.

Naslednjo tekmo v skupini G bodo igrali 29. marca, ko se bodo v Celju znova pomerila z nogometaši iz Kosova.

Kvalifikacije za EP do 21 let, skupina G:



Kosovo : Slovenija 0:0



Albanija - Češka

Anglija - Andora



Lestvica:

1. Češka 13 točk

2. Anglija 10

3. Slovenija 9

4. Albanija 9

5. Kosovo 7

6. Andora 0