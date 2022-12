Zaradi blažje možganski kapi za Silvestrovo v bolnišnici

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iz kluba, kjer je nekdanji reprezentant marca prevzel vlogo športnega direktorja, so preko družbenega omrežja Twitter v petek sporočili še, da se 49-letni Marc Overmars že počuti bolje.

"Marcu gre že dobro, bo pa moral nekaj časa počivati. Skupaj z družino se bo posvetil okrevanju in zadeve podrobneje ne želijo komentirati," so zapisali v klubu in mu zaželeli, da se čim prej pozdravi.

Overmars je pred tem delal v amsterdamskem Ajaxu, februarja pa moral zapustiti klub, ker je ženskemu delu uslužbenk pošiljal sporočila in fotografije z neprimerno vsebino. V Antwerpnu so se z njim dogovorili mesec pozneje in izpostavili, da bo pri njih dobil "drugo priložnost".

Overmars je bil eden vidnih članov nizozemske nogometne reprezentance, v klubski karieri pa je blestel v dresih Barcelone in Arsenala.