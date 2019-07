Maradona uspešno prestal operacijo desnega kolena

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji argentinski nogometni zvezdnik Barcelone in Napolija, ki je s kapetanskim trakom leta 1986 popeljal Argentino do naslova svetovnega prvaka, je zapustil mehiškega drugoligaša, da bi lahko šel na operacijo rame in desnega kolena, je konec junija prek Twitterja sporočil odvetnik Matias Morla.

"Vse je šlo, kot mora iti," je zdaj zapisal Morla na Twitterju glede operacije Maradone.

Ko se je Maradona septembra usedel na klop Doradosa, je bilo to veliko presenečenje. Moštvu je pomagal z dna drugoligaške konkurence do končnice za preboj v prvo ligo, a na koncu mu med elito ni uspelo.

Med skeptiki je njegova nova služba povzročila tudi precej razvedrila, saj je Dorados, ustanovljen leta 2003, klub s severozahoda države iz mesta Culican, glavnega mesta Sinaloe.

Pokrajina je namreč najbolj znana po močnem mamilarskem kartelu, ki ga je nekoč vodil zloglasni Joaquin El Chapo Guzman. Mehiški kralj mamil je bil sicer v začetku meseca v ZDA obsojen na dosmrtni zapor.

Zdaj 58-letni Maradona pa je imel v preteklosti precejšnje težave z zlorabo drog, zlasti kokaina.