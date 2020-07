Manj kot 24 ur po zmagi nad Dinamom odstopil predsednik Hajduka

Brbić je odstopil s položaja predsednika uprave kluba, ker ta v tej sezoni ni dosegel načrtovanega cilja, da bi Splitčane popeljal v kvalifikacije za ligo prvakov, so v ponedeljek popoldne objavili na uradni spletni strani kluba, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina.

Predsjednik Uprave HNK Hajduk Marin Brbić podnio ostavku • https://t.co/wlhvR9IbNp #Hajduk pic.twitter.com/ywURmASx9n — HNK Hajduk Split (@hajduk) July 13, 2020

"Odstopam s položaja predsednika uprave HNK Hajduk. To je moja moralna dolžnost, ker nam v tej sezoni ni uspelo doseči obljubljenega in zastavljenega cilja, in to je - nismo zasedli mesto, ki vodi v kvalifikacije za ligo prvakov," je dejal Brbić.

Pojasnil je, da kluba ne bo zapustil takoj, ampak "ko bodo izpolnjeni pogoji za to", ker, kot je dejal, "zaradi odgovornosti do Hajduka ne sme dopustiti, da bi bil ta obglavljen, upoštevajoč pomembnost ohranjanja poslovne stabilnosti za delovanje kluba".

Na vrhu prvenstvene lestvice je Dinamo s 76 točkami, drugi je Osijek (62), tretja Lokomotiva (61), četrta Rijeka (58). Hajduk je peti od desetih moštev s seštevkom 57 točk.

