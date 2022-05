Manchester City potrdil zvezdniški prestop

"Manchester City lahko potrdi, da smo se dogovorili z Borussio Dortmund za prestop napadalca Erlinga Haalanda v naš klub prvega julija 2022," so zapisali v kratkem sporočilu za javnost. Zdaj se morajo še dogovoriti z norveškim nogometašem za pogodbo.

Manchester City can confirm that we have reached an agreement in principle with Borussia Dortmund for the transfer of striker Erling Haaland to the Club on 1st July 2022.



The transfer remains subject to the Club finalising terms with the player.