Manchester City po svetovno lovoriko v Savdsko Arabijo

Tekme letošnjega svetovnega klubskega prvenstva v Savdski Arabiji bodo decembra potekale v pristaniškem mestu Džeda. Mednarodna nogometna zveza Fifa je terminski načrt sporočila po obisku delegacije v mestu ob Rdečem morju. Turnir bo potekal predvidoma od 12. do 22. decembra. Po trenutnem formatu bo igralo sedem klubov, vključno z zmagovalcem evropske lige prvakov.

Od leta 2025 bo na klubskem svetovnem prvenstvu igralo 32 ekip. Evropa bo prejela dvanajst mest, Južna Amerika šest, Azija, Afrika in kombinacija Severne in Srednje Amerike ter Karibov po štiri, Oceanija eno. Gostiteljica premierne izvedbe razširjenega klubskega SP bodo Združene države Amerike, ki bodo leto kasneje, leta 2026, skupaj s Kanado in Mehiko gostile tudi svetovno prvenstvo.

Trenutni format turnirja vključuje sedem ekip, ki tekmujejo za naslov na prizoriščih v državi gostiteljici v obdobju dveh tednov.

Nastopili bodo zmagovalci celinskih klubskih tekmovanj, in sicer prvak azijske lige prvakov AFC, afriške lige prvakov Caf, pokala prvakov Concacaf (Severna, Srednja Amerika in Karibi), pokala prvakov tekmovanja libertadores Conmebol (Južna Amerika), lige prvakov OFC (Oceanija) in evropske lige prvakov, skupaj z državnim prvakom države gostiteljice.

Nastopili bodo Manchester City, japonska zasedba Urawa Red Diamonds, egiptovski Al Ahly, mehiški Leon ter novozelandski Auckland City in savdska zasedba Al-Itihad. Zmagovalec pokala libertadores bo znan 4. novembra.