Mainz zaradi navijačev ob 166.000 evrov

Navijači Mainza so olajšali klubsko blagajno.

Nemški nogometni prvoligaš Mainz bo moral zaradi neprimernega obnašanja svojih navijačev, ki so med tekmo nemškega pokala proti Kaiserslauternu 10. avgusta na zelenico metali pirotehnična sredstva, plačati 166.000 evrov kazni.

Nemška nogometna zveza je v obrazložitvi kazni zapisala, da so navijači Mainza prižgali več kot 100 pirotehničnih predmetov. Zaradi tega je na eni od ograj zagorela zastava, sodniki pa so posredovali in za kratek čas prekinili tekmo.

Del kazni mora Mainz nameniti izboljšanju varnosti.

Mainz je ob tem sporočil, da policija še vedno preiskuje izgrede, v klubu pa so se zavezali, da bodo vsakega navijača, če ga bodo identificirali, kaznovali.