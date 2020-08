Liverpool s prvo okrepitvijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mediji poročajo, da je Liverpool zanj odštel 11,7 milijona funtov (13 milijonov evrov).

Štiriindvajsetletnik je za grško izbrano vrsto zbral tri nastope, za Olympiacos, ki mu je v tej sezoni pomagal osvojiti naslov, pa 86.

"Sem zelo vesel in ponosen, da sem tu. To je zame največji klub na svetu. Privilegij je biti tu in dal bom vse od sebe," je za spletno stran Liverpoola dejal Tsimikas.

Ta predstavlja zamenjavo za Andyja Robertsona na levi strani Liverpoolove obrambe, trener Jürgen Klopp je dejal, da so ga opazovali dlje časa.

"Je zelo dober nogometaš z zmagovalno in tekmovalno miselnostjo. Res mi je všeč njegova mentaliteta," je dejal Klopp, ki je prepričan, da se bo Grk odlično vklopil v slačilnico.