Litijani izenačili finale

Izid finalne serije za naslov državnega prvaka v futsalu med branilcem naslova Dobovcem in Litijo, najuspešnejšim slovenskim moštvom, je izenačen. Litijani so v domači dvorani dobili drugo tekmo, in sicer po streljanju šestmetrovk. Končni izid je bil 9:8, po rednem delu je bilo 2:2.

Dobovec je zanesljivo, s 6:1, dobil prvo tekmo v Rogaški Slatini, tako da so mnogi mislili, da bo zlahka prišel do svojega četrtega naslova. A Litijani, desetkratni prvaki, so pokazali zobe in dokazali, da se ne bodo kar predali.

Domači so prek Brazilca Johna Lennova v 16. minuti prvi povedli, nato sta v 19. in 23. minuti za preobrat poskrbela reprezentanta Kristjan Čeh in Kristjan Čujec, v zadnji minuti pa je šestmetrovke domačim zagotovil Hrvat Josip Jurić.

Tretja tekma bo v torek, 1. junija v Rogaški Slatini.

Na prvi tekmi v boju za tretje mesto sta se Siliko Vrhnika in FC Bronx razšla z neodločenim izidom 2:2.

