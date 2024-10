Inter Miami si je z najboljšim izkupičkom rednega dela sezone zagotovil tudi prednost domačega terena v prihajajoči končnici.

Svetovni prvak z Argentino je v gosteh proti branilcu naslova Columbus Crew odigral ključno vlogo pri zmagi s 3:2 za tako imenovani navijaški pokal - supporters shield.

Messi je v 45. minuti zadel za 1:0, nato pa v sodnikovem dodatku pred odhodom v slačilnico z neposrednim prostim strelom z velike razdalje povišal na 2:0.

Po polčasu je Diego Rossi v 46. minuti znižal na 1:2, a se je izkazal Messijev prijatelj Luis Suarez, ki je v 48. minuti povišal vodstvo Floridčanov na 3:1. V 61. minuti je Cucho Hernandez uspešno izvedel enajstmetrovko za znižanje 2:3.

Kljub številčni premoči Miamija je imel Columbus še veliko priložnost za izenačenje, vendar je Interjev vratar Drake Callender nov poskus z bele pike odbil.

To je bil Messijev peti dvoboj v tej sezoni MLS, na 17 tekmah je dosegel 17 golov in ekipi pomagal še s 15 podajami.

Foto: Reuters

Končnico začenja doma

Miami bo sedaj varno odprl končnico z domačo tekmo zadnji oktobrski vikend. Če bi Miami dobil nadaljevanje, bi imel tudi v naslednjih krogih domačo prednost.

Polfinale vzhodne konference bo predvidoma 23. ali 24. novembra, finale vzhodne konference pa teden dni za tem. Pokal MLS proti zmagovalcu zahodne konference bi bil nato 7. decembra.

"Vesel sem, da sem dosegel prvi cilj in razmišljam o tem, kaj prihaja. Danes nam je nasproti stal zelo težek nasprotnik. Zavedali smo se, da so tekmeci zadnji prvaki. So odlična ekipa," je dejal Messi za Apple TV.

"Čeprav smo imeli številčno premoč, smo trpeli do konca in to kaže, kakšna je ta ekipa," je dejal.

Inter Miami ima 68 točk, do konca sta še dve tekmi. Če bi zmagal na obeh, bi si Miami zagotovil nov klubski rekord v eni sezoni.