Lionel Messi se je vrnil na izjemen način

Osemkratni dobitnik zlate žoge ni igral, odkar si je poškodoval desni gleženj med finalom južnoameriškega nogometnega prvenstva copa America 14. julija, ko je pomagal Argentini do zmage nad Kolumbijo.

Od takrat je izpustil osem tekem MLS za klub iz Miamija in ta mesec kvalifikacije za svetovno prvenstvo za argentinsko reprezentanco.

Messi za Inter ni igral od 1. junija.

Philadelphia je prišla do prednosti v drugi minuti po strelu Mikaela Uhreja z levico izven kazenskega prostora.

Messi je na domačem stadionu Chase v Fort Lauderdalu dosegel izenačenje v 26. minuti, ko je sprejel podajo Luisa Suareza in premagal branilca Kaija Wagnerja, nato pa z desno nogo sprožil strel in zaključil akcijo, ki jo je sprožil Jordi Alba na levi strani.

Navdušeni navijači so še vedno slavili, ko je v 30. minuti izstrelil Inter v vodstvo, se spet povezal z Albo in z levico sprožil strel iz sredine prostora v spodnji desni kot.

Pri Interju so bili že prepričani, da je Suarez dosegel rezultat 3:1 pred polčasom, a je bil njegov gol po pregledu VAR razveljavljen.

Toda Suarez je dodal zadetek globoko v sodnikovem dodatku drugega polčasa, medtem ko je Messi, ki je prejel tudi svoj prvi rumeni karton v MLS zaradi dolgotrajnega strela iz kota, prispeval asistenco.

Zmaga je povečala vodstvo Inter Miamija na vrhu lestvice MLS na 62 točk, 10 točk pred najbližjim tekmecem iz vzhodne konference Cincinnatijem, do konca redne sezone pa je ostalo še šest tekem.

