V živo: Bernabeu se trese, Arsenal zapravil 11-metrovko, Realu pa jo je vzel VAR

Navijači Arsenala že popoldne rajali v središču Madrida, domači pa pripravili pekel na Bernabeu

Streho stadiona Santiago Bernabeu so zaprli, da je bilo vzdušje še bolj peklensko. Foto: Reuters

Navijači londonskega Arsenala so že od zgodnjih popoldanskih ur rajali po Madridu. Foto: Guliverimage Nogometni sladokusci so se nadejali, da sta bila torkova povratna obračuna četrtfinala lige prvakov le uvod v poslastici, ki sta sledili v sredo. Barcelona in PSG sta imela visoki prednosti s prvih tekem, a sta obe ekipi izgubili in še celo trepetali za napredovanje: Barcelona z Borussio Dortmund z 1:3, PSG pa z Aston Villo z 2:3, a sta napredovala zaradi zmag na prvih tekmah s 4:0 in 3:1.

Arsenal je s številnimi svoji navijači prišel v Madrid po vozovnico za polfinale, potem ko je doma slavil s 3:0. Dogajalo se je že na mestnih ulicah. A Reala ne smeš nikoli odpisati. Uefa je odobrila prošnjo, da se zapre streha stadiona Santiago Bernabeu, z namenom, da se ustvari še bolj peklensko vzdušje. A že v 13. minuti bi lahko topničarji pokopali sanje domačih. Arsenal je dobil 11-metrovko, a Bukayo Saka je streljal res slabo, neposredno v Thibauta Courtoisa. Nova drama je sledila 10 minut pozneje, ko je sodnik Francois Letexier znova pokazal na belo točko. Declan Rice, junak prve zmage Arsenala, je naredil prekršek. A sledil je ogled s sistemom VAR, ki je trajal kar pet minut. Sodnik si je premislil, Kylian Mbappe naj bi bil pred tem v prepovedanem položaju. Domači so imeli v preostanku prvega polčasa terensko premoč, a je bil obramba gostov neprebojna.

Španske prvake čaka vse prej kot lahka naloga, saj Arsenal ni prejel treh ali več zadetkov na zadnjih skoraj 80 tekmah v vseh tekmovanjih, nazadnje se je to zgodilo decembra 2023, ko so proti Lutonu slavili s 4:3. Topničarji pot do polfinala iščejo prvič po letu 2009.

Na San Siru veliko strelov, vratarja nepremagljiva

Na San Siru sta bila vratarja v prvem polčasu nepremagljiva. Foto: Reuters Istočasno se je drama odvijala v Milanu, kjer je Inter na San Siru branil prednost s prvega srečanja proti Bayernu iz Münchna z 2:1. Na povratni tekmi, ki jo je sodil Slavko Vinčić, že od uvodnih minut ni manjkalo polpriložnosti in to na obeh straneh. Michael Olise je dvakrat streljal nevarno, Thomasu Müllerju je branil Yann Sommer, Federicu Dimarcu pa Jonas Urbig. Sredi polčasa je z velike razdalje le za las zgrešil Hakan Calhanoglu. Na drugi strani je Sommer v 37. minuti najprej branil Leroyu Saneju, nato še Joshui Kimmichu. Dve minuti zatem je Sommer še enkrat preprečil veselje Saneju.

Prvi polfinalni tekmi bosta na sporedu 29. in 30. aprila, povratni pa šestega in sedmega maja.

Liga prvakov, pari polfinala:

Zmagovalec Arsenal/Real – PSG

Zmagovalec Bayern/Inter – Barcelona

