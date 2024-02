Poslastica ranjenih velikanov, Angleži končujejo sedemletno sušo

Liga prvakov, osmina finala (prvi tekmi):

Sreda, 21. februar:

Barcelona v Neaplju

Danes bo med drugim vroče v Neaplju, kjer bo gostovala Barcelona. Italijanski nogometni prvak se je 48 ur pred obračunom razšel s trenerjem Walterjem Mazzarrijem in ga zamenjal s selektorjem Slovaške Francescom Calzono. Ta je postal tretji glavni trener kluba v tej sezoni. S klubom je podpisal kratkoročno pogodbo do junija, v tem obdobju pa bo naloge pri Napoliju usklajeval tudi z vodenjem slovaške reprezentance.

Oba kluba sta bila v pretekli sezoni na vrhu domačih lig, vendar nobeden od njiju letos ni niti približno na poti k ubranitvi domačega naslova, hkrati pa ni nobena izmed teh dveh ekip navdušila v skupinskem delu najelitnejšega evropskega tekmovanja. Napoli, lanski četrtfinalist, je prvo fazo lige prvakov v tej sezoni končal kot podprvak skupine C, za osem točk je zaostal za Real Madridom. V serie A je Napoli trenutno šele na devetem mestu, za vodilnim Interjem pa zaostaja kar 27 točk.

Francesco Calzona je prevzel Napoli. Foto: Guliverimage

Ob pogledu na lestvico domačega prvenstva se ne smeji niti Barceloni, ki je v la ligi trenutno tretja z osmimi točkami zaostanka za velikim tekmecem Real Madridom. Napoli sicer še nikoli ni premagal Barcelone, proti kateri je izgubil v osmini finala pred štirimi leti, ko je izpadel iz najboljšega evropskega tekmovanja s skupnim rezultatom 2:4. Barcelona je zmagala tudi s 4:2 v svojem zadnjem 'Maradona derbiju', ki se je odvil v končnici lige Europa v sezoni 2021/22. Zgodovina je torej ta teden na njihovi strani.

Blaugrana se je v izločilno fazo lige prvakov prvič po treh letih podala s prvega mesta v skupinskem delu, potem ko je v skupini H prehitela Porto. Xavijeva zasedba je zadela v polno vsaj enkrat na vsaki od zadnjih 20 tekem, vendar je v tem času le trikrat svojo mrežo ohranila nedotaknjeno. "Razmerje je 50-50. Za Napolijem ni najboljša sezona, oboji imamo težave s konstantnostjo. Ne glede na to, koliko govorimo, govoriti moramo le na igrišču. Čas je za pogovor na igrišču. Morebitna uvrstitev v četrtfinale je za nas velika motivacija in želja. To je največje tekmovanje na svetu. Napoli je v tem času zamenjal trenerja, a je ekipo prevzel nekdo, ki pozna klub," je pred srečanjem dejal trener Barcelone, ki se bo poleti poslovil od kluba.

Verjetni začetni postavi: Napoli:

Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Rui; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia Barcelona:

Ter Stegen; Kounde, Araujo, Martinez, Cancelo; De Jong, Gundogan, Pedri; Yamal, Lewandowski, Roque

Najboljši strelci lige prvakov v sezoni 2023/24: 5 – Antoine Griezmann (Atletico), Erling Haaland (Man City), Rasmus Hojlund (Man United), Alvaro Morata (Atletico)

4 – Julian Alvarez (Man City), Jude Bellingham (Real Madrid), Evanilson (Porto), Gabriel Jesus (Arsenal), Galeno (Porto), Harry Kane (Bayern), Lois Openda (Leipzig), Danilo Sikan (Šahtar)

...

2 – Benjamin Šeško (Leipzig)

Angleški velikan na Portugalskem

Po koncu sedemletne odsotnosti iz izločilnih bojev lige prvakov bo danes Arsenal znova na velikem odru, potem ko se bo v osmini finala pomeril s Portom. Topničarji so v skupinskem delu dosegli prvo mesto v skupini B in si priigrali obračuna z ekipo Sergia Conceicaa, ki se je prikradla v izločilne boje z drugim mestom v skupini H za Barcelono. Porto se je šestič v zadnjih sedmih sezonah uvrstil v izločilne boje. Na sedmih od zadnjih osmih izločilnih tekem Porta v ligi prvakov proti angleškemu nasprotniku pa se je obračun za portugalsko ekipo končal brez uspeha. Porto je na stadionu Estadio do Dragao neporažen na zadnjih desetih tekmah.

Arsenal z nestrpnostjo pričakuje prvi nastop v izločilnih bojih lige prvakov po sedmih letih. Foto: Reuters

V izjemni formi je tudi Arsenal. Teden dni po tem, ko so v premier ligi nadigrali West Ham United s 6:0 in postavili nov klubski rekord za svojo najvišjo zmago v angleškem prvenstvu v gosteh, so si topničarji prislužili še en košček zgodovine z visoko zmago na Turf Mooru proti Burnleyju, saj so zmagali na prvih petih ligaških tekmah v koledarskem letu prvič v svoji 138-letni zgodovini. Gooners so na zadnjih petih tekmah premier lige dosegli kar 21 golov. Arsenal se je nazadnje v četrtfinale lige prvakov zavihtel v sezoni 2009/10, ko so angleški prvoligaši v osmini finala s skupnim izidom 6:2 izločili ravno Porto.

"Resnično sem navdušen nad Portom, zelo dobro poznam trenerja in zgodovino, ki jo imajo," je dejal Mikel Arteta na tiskovni konferenci pred srečanjem. "Imajo veliko izkušenj z igranjem v izločilnih bojih. Gre za res zahtevnega nasprotnika, a smo hkrati zelo navdušeni. Minilo je sedem let, odkar je Arsenal igral na tej stopnji tekmovanja, in vsi smo polni energije in navdušenja, da smo znova tu," je še dejal Arteta.

Verjetni začetni postavi: Porto:

Costa; Mario, Pepe, Otavio, Sanchez; Varela, Gonzalez; Conceicao, Pepe, Galeno; Evanilson Arsenal:

Raya; White, Saliba, Gabriel, Kiwior; Odegaard, Rice, Havertz; Saka, Trossard, Martinelli

