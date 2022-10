Slovenski prvak remiziral z Maltežani, sledi poslastica proti Barceloni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dobovec je v 36. minuti prišel do točke na Malti.

Foto: Facebook/Futsal klub Dobovec

Nogometaši Dobovca ta teden nastopajo na enem od kvalifikacijskih turnirjev za uvrstitev v ligo prvakov v futsalu. Danes so na turnirju skupine 3 na Malti v prvem krogu igrali z domačo ekipo Luxol St. Andrews neodločeno 1:1 (0:1). V tej skupini sta še Barcelona in nizozemski Hovocubo, napredovale bodo tri ekipe od štirih.

S kvalifikacijami futsalske lige prvakov se začenja 22. sezona tega tekmovanja. V glavnem delu se 32 ekip bori za 16 mest v elitnem delu tekmovanja, ki bo na sporedu med 22. in 27. novembrom. V elitni del lige prvakov bodo napredovale po tri najboljše ekipe iz skupin 1, 2, 3 in 4, iz skupin 5, 6, 7 in 8 pa le prvouvrščeni.

Dobovec tokrat šestič nastopa v ligi prvakov, doslej se je še vselej uvrstil v elitni del 16 najboljših v Evropi. Največji uspeh je dosegel lani, ko je zaigral na finalnem turnirju osmerice v Zadru. Dobovec je skupno do začetka letošnjih kvalifikacij v petih evropskih sezonah odigral 27 tekem, zbral je 15 zmag in 12 tekem izgubil.

Danes so Maltežani, pri katerih igra tudi nekdanji slovenski reprezentant Dejan Bizjak, kot okrepitve pa imajo pa tudi štiri nove Brazilce, tekmo bolje začeli in povedli z zadetkom Maikinha v sedmi minuti. V nadaljevanju so se slovenski prvaki vrnili, izenačil pa je Kristjan Čujec v 36. minuti.

V četrtek bodo slovenski prvaki na Malti ob 16. uri igrali s katalonskim velikanom Barcelono, ki brani lanski naslov v tem tekmovanju. Po dnevu premora pa bo v soboto na sporedu še tekma z ekipo Hovocubo.