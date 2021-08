V živo: Slovenke izenačile z dvema igralkama manj, a ...

Nogometašice ŽNK Pomurje Beltinci se v Gornji Radgoni pravkar v finalnem obračunu turnirja 1. kroga kvalifikacij za ligo prvakinj merijo s tekmicami iz Ukrajine. Pomurke, ki so v polfinalu suvereno opravile z latvijskimi predstavnicami (6:1), skušajo prekrižati načrte bogatemu Harkivu. Od 33. minute igrajo kar z dvema igralkama manj, saj sta morala zaradi izključitve predčasno z igrišča Špela Rozmarič in Lucija Kos.

Kvalifikacije za ligo prvakinj, 1. krog, finale: Harkiv : ŽNK Nona Pomurje Beltinci 2:1 (-:-)

Sadikoglu 19., Ovdijčuk 41.; Korošec 37./11-m; R.K.: Rozmarič 29./Pomurje, Kos 33./Pomurje * tekma se je začela ob 17. uri

Slovenske državne prvakinje se za napredovanje v naslednji krog merijo z ekipo, ki ima kar 1,2 milijona evrov proračuna, a vseeno v taboru gostiteljic turnirja poudarjajo, da je na koncu pomembno le tisto, kar se bo zgodilo na igrišču.

"Z zmago želimo v Evropi pustiti pečat"

Kapetanka Špela Kolbl napoveduje zanimivo finalno srečanje. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Misli pred dvobojem, ki Pomurkam lahko prinese nadaljevanje evropskih bojev, je strnila kapetanka Špela Kolbl: "Vzdušje v ekipi je po sredini zmagi odlično. Vesele smo, da se nam je uspelo uvrstiti v finale turnirja, v katerem bodo po mojem mnenju odločile malenkosti, predvsem večja zbranost. Na koncu se bo veselilo moštvo, ki bo bolj zbrano v vseh fazah igre. Zadnji mesec smo trdo garale za to tekmo in naš cilj je seveda zmaga. Na evropskih zelenicah si želimo pustiti pečat, to pa nam lahko uspe le s pravim pristopom in ekipno igro, s katerima lahko dosežemo končni uspeh."

Če bodo slovenske prvakinje dobile turnir, bodo napredovale v 2. krog kvalifikacij. Tako bi bile od uvrstitve v skupinski del lige prvakinj oddaljene le še en korak.

Kvalifikacije za ligo prvakinj, 1. krog, finale:



17.00 Harkiv - ŽNK Nona Pomurje Beltinci