Eksperiment Uefe, ki je Sloveniji prinesel zgodovinski uspeh

Slovenska nogometna reprezentanca se vneto pripravlja na letošnji vrhunec, nastop na evropskem prvenstvu v Nemčiji, kjer se bo v skupini spoprijela z Dansko, Srbijo in Anglijo. S tremi levi pa se lahko letos sreča še dvakrat, saj so Angleži eni izmed možnih tekmecev Slovenije v četrti izvedbi lige narodov, ki se bo začela to jesen. Žreb mladega tekmovanja, eksperimenta Uefe, ki je slovenskemu nogometu leta 2020 prinesel zgodovinski uspeh, se bo v Parizu začel ta četrtek ob 18. uri.

Letos jeseni se obeta četrta izvedba lige narodov. To je edino tekmovanje pod okriljem Evropske nogometne zveze (Uefa), v katerem je slovenska nogometna članska reprezentanca po skupinskem delu kadarkoli osvojila prvo mesto.

Začelo se je vse prej kot spodbudno ...

Slovenija je v prvo izvedbo lige narodov leta 2018 krenila pod vodstvom Tomaža Kavčiča, a ostala brez zmage. Foto: Reuters V krstni izvedbi ni navdušila. Pisalo se je leto 2018, selektor je bil Tomaž Kavčič, med vratnicama ni bilo Jana Oblaka, po prvi tekmi pa se je od reprezentance poslovil Kevin Kampl. Slovenija je v skupini C3 osvojila zadnje mesto. Na šestih tekmah proti Norveški, Bolgariji in Cipru je osvojila le tri točke, zmagala ni niti enkrat, zadnji dve tekmi pa je po odhodu Kavčiča vodil Igor Benedejčič.

Slovenija bi morala zdrsniti v najslabšo skupino D, a jo je rešila odločitev Uefe o menjavi tekmovalnega ustroja, ki je bila sprejeta ravno na zasedanju izvršnega odbora v Ljubljani.

... sledil je zgodovinski uspeh

Veselje Slovenije po zlata vrednem remiju v Atenah (0:0) Foto: Sportida Slovenija je ostala v tretjem najmočnejšem kakovostnem rangu tudi ob drugi izvedbi tekmovanja, žreb jo je znova uvrstil v skupino C3, tokrat pa je šlo izbrani vrsti bistveno bolje. Pred praznimi tribunami, posledici pandemije koronavirusa, so nogometaši s podobo Triglava na dresih na šestih tekmah proti Grčiji, Kosovu in Moldaviji osvojili kar 14 točk in zasedli prvo mesto. S tem so dosegli zgodovinski uspeh, saj ni slovenska članska reprezentanca pred tem še nikoli v podobnem tekmovanju pod okriljem Uefe osvojila prvega mesta.

Izbrano vrsto je do uspeha popeljal Matjaž Kek. Pot do vrha je bila naporna, Slovenijo so najbolj namučili Grki. Obe medsebojni tekmi sta se končali brez zadetkov (0:0), na zadnji, ko je Kekova četa v Atenah nevarno visela, Grki pa pritiskali do zadnje sekunde, pa se je izkazal Jan Oblak.

Slovenija po evrogolu Šeška pahnila Švedsko v ligo C

Prvo mesto je prineslo nagrado, Slovenija se je v tretji izvedbi lige narodov preselila med boljše reprezentance in zaigrala v južnoslovansko-skandinavski skupini B4. Tokrat je naletela na močnejše tekmece, kot jih je bila vajena na prejšnjih izvedbah tekmovanja. Po uvodnih dveh nastopih, najprej je Švedska zmagala v Stožicah z 2:0, nato je bila Kekova četa nemočna še v Beogradu (1:4), ni manjkalo slabe volje in nezadovoljstva. Selektor se je že spogledoval z odhodom, a so nato sledili lepši dnevi za slovenski nogomet.

Benjamin Šeško je na Švedskem dosegel enega najlepših zadetkov v zgodovini slovenske reprezentance. Foto: AP / Guliverimage

Namesto bolnega Keka je na vroči stolček za dve tekmi sedel njegov pomočnik Boštjan Cesar. Slovenija v skupini, kjer sta izstopala najboljša strelca takratne izvedbe lige narodov, tako Norvežan Erling Haaland kot Srb Aleksandar Mitrović sta dosegla šest zadetkov, ni več izgubila.

Najprej je ob izjemni predstavi Oblaka prvič v zgodovini ostala neporažena v Oslu (0:0), nato je v Stožicah po zaostanku z 0:2 pokvarila načrte Srbiji (2:2), v zaključku pa jo zagodla še obema skandinavskima ekipama. Norveško je premagala v Ljubljani (2:1), s Švedsko pa remizirala v gosteh (1:1), kar je zadoščalo za tretje mesto in obstanek v B ligi. Na obeh tekmah je z velemojstrskima zadetkoma opozoril nase mladi as Benjamin Šeško.

Slovenija se bo letos z Anglijo pomerila na Euru 2024. Se bo tudi v ligi narodov? Foto: Reuters

Sloveniji je uspeh, saj je v močni konkurenci prehitela Švedsko, utrdil samozavest. Začutili so se zametki predstav, ki jih je Kekova četa ponudila leto dni pozneje v kvalifikacijah za Euro 2024 in jih končala kraljevsko. Na drugem mestu, zgolj za Dansko, in s priigrano vozovnico za spektakel v Nemčiji. Na njem se bo pomerila z Dansko, Srbijo in Anglijo, kmalu po tem, ko bo letošnji Euro zaprl vrata, pa se bo jeseni začela četrta izvedba lige narodov. Tudi tokrat prinaša dodatno nagrado, saj bodo najboljši nagrajeni s popravnim izpitom, če se jim bo zalomilo v kvalifikacijah za SP 2026, saj bodo lahko vseeno nastopili v dodatnih kvalifikacijah.

Na delu 54 reprezentanc, manjka le Rusija

Danes v Parizu poteka letni kongres Uefe. Foto: AP / Guliverimage O tem, kdo bodo jeseni slovenski tekmeci, bo odločil ples kroglic. V Parizu, kjer bo danes na letnem kongresu zasedal izvršni odbor Evropske nogometne zveze (Uefa) na čelu s predsednikom Aleksandrom Čeferinom, udeležil se ga bo tudi predsednik slovenske krovne zveze Radenko Mijatović, bo zelo zanimivo tudi v poznih popoldanskih urah. Ob 18. uri se bo začel žreb, na katerem bo sodelovalo 54 izmed 55 članic evropske nogometne družine. Rusija ostaja suspendirana.

Uefa se je odločila za spremembo, marca 2025 bodo v izločilnem delu za napredovanje prvič sodelovale tudi drugouvrščene reprezentance v skupinah. Če bi tako Slovenija v svoji skupini osvojila drugo mesto, bi se prihodnje leto za napredovanje v elitno skupino A, kjer so zbrane največje evropske velesile, potegovale proti enemu izmed tretjeuvrščenih reprezentanc iz najboljše skupine. Prvo mesto še naprej zagotavlja neposredno napredovanje v višjo skupino.

Znova Anglija? Morda Norveška? Kazahstan?

Med možnimi tekmeci Slovenije je tudi Wales, ki ga prihodnji mesec čaka play-off za Euro 2024. Foto: Reuters Slovenija v ligi B pred žrebom na kakovostni lestvici zaseda 9. mesto, tako da je pred žrebom postavljena v tretji boben. Tako se ne bo mogla pomeriti proti Irski (z njo se ni srečala niti enkrat v obdobju državne samostojnosti), Albaniji (udeleženki Eura 2024) in Črni gori, katero je nedavno prevzel stari znanec Olimpije in 1. SNL Robert Prosinečki.

S kom pa bi se lahko pomerila? Med najbolj atraktivnimi tekmeci izstopa Anglija, s katero bo imela Slovenija opravka že na Euru 2024 (25. junija v Kölnu), izmed že potrjenih udeleženk Eura bi ji lahko ples kroglic v Parizu namenil tudi severno sosedo Avstrijo, Češko ali pa Turčijo, velja pa omeniti, da so med možnimi tekmeci tudi številne reprezentance, ki jih prihodnji mesec čakajo dodatne kvalifikacije za Euro 2024. To so Wales, Ukrajina, Finska, Islandija, Gruzija, Grčija in Kazahstan. Tako ni izključeno tudi ponovno snidenje z ekipama, pred katerim si je Kekova četa izbojevala nastop na Euru. To sta Finska in Kazahstan.

Bo Kazahstan gostoval v Sloveniji tudi letos? Foto: www.alesfevzer.com

Možen tekmec pa je tudi Norveška, ki ima v svojih vrstah enega najboljših napadalcev na svetu, Erlinga Haalanda, a je v tretji izvedbi lige narodov že občutila moč Slovenija, saj je na dveh tekmah proti Kekovi četi osvojila le točko. Danes bo torej v francoski prestolnici še kako pestro!