Nepremagljivi Stojanović odhaja v Rusijo, Verbič proti Belgijcem

Pari 1/16 finala lige Europa: Wolfsberger (Avt) - Tottenham (Ang)

Dinamo Kijev (Ukr) - Club Brugge (Bel)

Real Sociedad (Špa) - Manchester United (Ang)

Benfica Lizbona (Por) - Arsenal (Ang)

Crvena zvezda (Srb) - AC Milan (Ita)

Antwerpen (Bel) - Glasgow Rangers (Ško)

Slavia Praga (Češ) - Leicester City (Ang)

Salzburg (Avt) - Villarreal (Špa)

Braga (Por) - Roma (Ita)

Krasnodar (Rus) - Dinamo Zagreb (Hrv)

Young Boys (Švi) - Bayer Leverkusen (Nem)

Molde (Nor) - Hoffenheim (Nem)

Granada (Špa) - Napoli (Ita)

Maccabi Tel Aviv (Izr) - Šahtar Doneck (Ukr)

Lille (Fra) - Ajax (Niz)

Olympiakos (Grč) - PSV Eindhoven (Niz) Prve tekme bodo odigrane 18., povratne pa 25. februarja. Žreb parov osmine finala lige Europa bo 26. februarja 2021.

Med nosilci, ki bodo povratno tekmo 1/16 finala odigrali na domačih tleh, so pristali vsi zmagovalci skupinskega dela in štiri najvišje rangirane ekipe, ki so v skupinskem delu lige prvakov osvojile tretje mesto. Med nosilci se je tako znašel tudi hrvaški prvak Dinamo Zagreb, ki je blestel v skupinskem delu lige Europa, ostal neporažen na šestih tekmah, osvojil kar 14 točk, njegova razlika v zadetkih pa je znašala 9:1. Za modre nastopa tudi slovenski reprezentančni branilec Petar Stojanović. Evropsko pomlad bo začel v Krasnodarju, pri ruskem predstavniku, ki je v skupinskem delu lige prvakov zaostal za Chelseajem in Sevillo, a tudi prehitel Rennes.

Benjamin Verbič si je v ligi prvakov prislužil tolažilno nagrado, nadaljevanje evropske sezone v ligi Europa. Foto: Reuters

V boju za naslov evropske lige, ki bi ga v prejšnji sezoni z Interjem skoraj osvojil Samir Handanović, a je v finalu v Nemčiji ostal praznih rok proti Sevilli (2:3), ostaja poleg Stojanovića še en Slovenec. To je Benjamin Verbič, ki je v skupinskem delu lige prvakov v skupini pričakovano zaostal za Juventusom in Barcelono, prehitel pa rojaka Miho Blažiča (Ferencvaroš). Ukrajinski podprvak Dinamo Kijev se bo v boju za osmino finala udaril z belgijskim prvakom Club Brügge, ki je bil v ligi prvakov do zadnje minute v igri za napredovanje v osmino finala, a mu je do podviga zmanjkal le en zadetek v Rimu proti Laziu (2:2).

Na območju nekdanje Jugoslavije bi sicer najbolj odmeval scenarij, po katerem bi se, to bi se zgodilo prvič po razpadu nekdanje skupne domovine, pomerila prvaka Hrvaške in Srbije, Dinamo Zagreb in beograjska Crvena zvezda. To se ne bo zgodilo. Srbskega prvaka je doletel zahteven žreb, saj se bo pomeril z Milanom, v tem trenutku vodilnim italijanskim prvoligašem. To bo obračun nekdanjih evropskih prvakov, ljubitelji nogometa pa bodo spremljali na delu še nekaj zelo zanimivih spopadov. Benfica se bo tako pomerila z Arsenalom, Manchester United z Real Socieadom, Napoli z Granado, Tottenham pa prihaja v neposredno bližino Slovenijo, saj bo v prvi tekmi 1/16 finala gostoval v Celovcu pri Wolfsbergerju.