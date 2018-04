Oblak rešil Atletico, Kampl zapravil veliko priložnost

Liga Europa, četrtfinale (povratne tekme)

Atletico je v Lizbono prišel z lepim vodstvom (2:0), a proti Sportingu trepetal za napredovanje. Madridčani, ki so v okvir vrat Portugalcev sprožili le dva strela - slab je bil predvsem njihov najboljši napadalec Antoine Griezmann -, so bili od 28. minute, ko je po ne najboljšem posredovanju Jana Oblaka zadel Fredy Montero, vseskozi v podrejenem položaju.

Prav slovenski vratar, ki je poskrbel za nekaj izjemnih obramb, zbral jih je šest, je bil eden izmed junakov napredovanja trenutno drugouvrščenega španskega prvoligaša, ki je morda celo glavni favorit za končno zmago.

Kevin Kampl v nekaj minutah zapravil veliko prednost

Slabše volje je Kevin Kampl, ki je odigral celo tekmo za RB Leipzig. Nemški podprvak je v Marseille prišel s prednostjo 1:0 in jo že po dveh minutah igre povišal na 2:0. Takrat se je zdelo, da so Nemci z eno nogo že v polfinalu, a že sedem minut pozneje je bilo na semaforju 2:1.

Dimitri Payet je v Marseillu zapečatil usodo Kevina Kampla in soigralcev. Foto: Reuters

Marseille je do konca polčasa zadel še tretjič, na začetku drugega dela igre pa so gostje zadeli za 2:3, kar je rezultat, ki bi jih popeljal naprej. Pet minut pozneje pa je s pravcatim evrogolom prvi zvezdnik Marseila Dimitri Payet poskrbel za vodstvo domačih s 4:2. V zadnji minuti, ko so šli Nemci na vse ali nič, so Francozi zadeli še enkrat in se veselili napredovanja.

Zelo razburljivo je bilo tudi na preostalih dveh tekmah. Arsenal je v Moskvo prišel s prednostjo 4:1, pa nato proti CSKA zaostajal že z 0:2, a je nato stvari na svoje mesto postavil Danny Welbeck z golom 15 minut pred koncem tekme. V sodnikovem dodatku so gostje zadeli še enkrat in le potrdili uvrstitev med najboljše štiri.

Lazio je v Salzburgu izgubil z 1:4 in zapravil prednost s 4:2, ki si jo je priigral v Rimu.

Žreb polfinalnih parov lige Europa bo v petek ob 12. uri.

Liga Europa, četrtfinale (povratne tekme):