Nečedne igrice Juventusa? Legendarni Italijan se je odločil za tožbo.

Italijanski nogometaš Leonardo Bonucci je poleti kot prost igralec sklenil pogodbo z berlinskim Unionom. Juventus je zapustil z grenkim priokusom, saj mu trener Massimiliano Allegri ni pustil trenirati s prvo ekipo. 36-letni branilec, ki je za Juventus v 12 sezonah odigral več kot 500 tekem in si prislužil status klubske legende, bo tožil klub iz Torina.

Italijanski klubski velikan Juventus v tej sezoni ne nastopa v Evropi, od njega pa se je poslovil tudi Leonardo Bonucci. Dolgoletni zaščitni znak kluba, s katerim je osvojil kar 17 lovorik, je klub zapustil drugič v karieri. Prvič je presenetil z odhodom, ko se je leta 2017 pridružil Milanu, a se nato hitro vrnil v Torino. Ko se je s klubom razšel drugič, se je vse skupaj zgodilo na vse prej kot prijazen način.

Dolgoletni obrambni steber Juventusa in Azzurrov je razkril umazane podrobnosti, s katerimi je imel opravka v poletnem obdobju. Čeprav ga je z Juventusom pogodba vezala do konca sezone 2023/24, ni bil več v načrtih trenerja Massimiliana Allegrija. Nekateri viri razkrivajo, da naj bi se Juventus, ki se je v zadnjih sezonah znašel v številnih finančnih aferah, tako odločil zaradi "tehničnih razlogov".

Konec avgusta je sklenil sodelovanje z berlinskim Unionom. Foto: Guliverimage

Takrat ni smel trenirati s prvo ekipo Juventusa in se srečati s strokovnim osebjem, podelili mu niso niti igralne številke. Juventus mu je onemogočil uporabo vseh zmogljivosti na prizorišču za trening. Bonucci je prepričan, da mu je Juventus s tem delal krivico, zato se je odločil, da ga bo tožil in zahteval nadomestilo za nastalo škodo, ki jo je utrpel zaradi slabše pripravljenosti. Oškodovan je bil tudi njegov ugled. Bonucci je konec prejšnjega meseca prekinil pogodbo z Juventusom in kot prost igralec sklenil enoletno pogodbo z berlinskim Unionom, s katerim bo nastopil tudi v ligi prvakov.

Z Italijo je na zadnjem evropskem prvenstvu postal prvak. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Če bo na sodišču zmagal, bo celoten znesek podaril v človekoljubne namene. Prejeli ga bosta nevladna organizacija Neuroland, ki pomaga družinam otrok, hospitaliziranih na oddelku za pediatrično nevrokirurgijo v bolnišnici Regina Margherita v Torinu, ter neprofitna organizacija Live Onlus, ki kupuje in podarja defibrilatorje športnim društvom, šolam in občinam.