Lahko Jojo z druščino Juventusu izmakne še pokal?

V zadnjih dneh se veliko govori tudi o tem, da bo Cristiano Ronaldo po tej sezoni zapustil Juventus. Najprej je za to poskrbela njegova mama, ki je, po tem ko je Sporting osvojil portugalsko prvenstvo, navijačem obljubljala, da ga bo prepričala v vrnitev domov. V ponedeljek pa smo na družbenih omrežjih lahko zasledili tudi posnetke, na katerih portugalski virtuoz seli svoj vozni park iz Torina.

🚨🚨 Cristiano Ronaldo's cars are being loaded by a portugese moving company for transport in the middle of the night, the same way they have arrived in Turin 3 years ago. pic.twitter.com/EupGjQkrVW