Slovence čakajo tudi sedemkratni evropski prvaki Španci

Evropska nogometna zveza (Uefa) je na svojem sedežu v Nyonu izžrebala skupine za glavni del kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2022. Slovenska vrsta bo igrala v skupini 6, njene tekmice pa bodo Španija, ki je sedemkratna prvakinja in je vsa dosedanja EP končala s kolajno, Latvija ter boljši iz predkvalifikacijskega obračuna med Nemčijo in Švico.

"Kvalifikacijska skupina je zelo zanimiva, ni nepremagljivih ekip z vsem spoštovanjem do Španije. Tokratni skupinski del kvalifikacij pa predstavlja velik izziv in prinaša precej več dela, ki pa se ga ne bojimo. Nove kvalifikacije prinašajo potovanja, rezervacije hotelov, organizacijo potovanj. Evropska nogometna zveza Uefa ima višje zahteve pri standardih, ki so veljali doslej v kvalifikacijah. To bo velik izziv za slovenski futsal," je dejal referent za futsal pri Nogometni zvezi Slovenije Stane Kokalj.

Slovenska reprezentanca v futsalu se bo v kvalifikacijah za EP 2022 pomerila tudi proti Špancem. Foto: Matic Ritonja/Sportida

"A kot sem že rekel: z ekipo, ki jo premoremo na Nogometni zvezi Slovenije, se vseh teh izzivov veselimo in komaj čakamo uvodno tekmo decembra 2020, ko bomo gostili boljšega iz dodatnih kvalifikacij v paru Švice in Nemčije. Že zdaj je jasno, da bomo v drugem ciklu gostovali v Latviji in Španiji," je še pojasnil.

Uefa je za tokratno kvalificiranje za evropsko prvenstvo uvedla nov sistem tekmovanja. V osmih skupinah se bo merilo 32 ekip, v vsaki skupini se ekipe pomerijo med sabo doma in na tujem. Mesto na EP si zagotovi osem zmagovalk skupin, šest najboljših drugouvrščenih zasedb, za zadnje prosto mesto pa se bosta v dveh tekmah pomerila še sedma in osma drugouvrščena ekipa iz posameznih skupin.

Evropsko prvenstvo bo na sporedu med 9. januarjem in 6. februarjem 2022 na Nizozemskem.

Kvalifikacije za EP 2022, glavni del:



Skupina 1: San Marino/Danska*, Hrvaška, Albanija, Ukrajina;

Skupina 2: Bolgarija/Armenija*, Francija, Gruzija, Rusija;

Skupina 3: Turčija/Grčija*, Azerbajdžan, Slovaška, Moldavija;

Skupina 4: Anglija/Severna Makedonija*, Romunija, Srbija, Bosna in Hercegovina;

Skupina 5: Izrael/Ciper*, Kazahstan, Madžarska, Belorusija;

Skupina 6: Švica/Nemčija*, Španija, Latvija, Slovenija;

Skupina 7: Črna gora/Litva*, Italija, Belgija, Finska;

Skupina 8: Poljska, Portugalska, Norveška, Češka.