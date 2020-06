Konec prvenstva v BiH: prvak je Sarajevo

Tekmovalna komisija nogometne zveze BiH je danes predlagala, da se uradno konča premier liga. To odločitev mora potrditi še izvršni odbor zveze, glede na stališče klubov in nekaterih ministrstev pa je to le formalnost. Prvak BiH je Sarajevo, iz elitnega ligaškega tekmovanja sta se poslovila Čelik iz Zenice in Zvijezda iz Ugljevika.