Köln in Mainz z novim trenerjem

Obenem so v klub izvedli tudi menjavo na položaju športnega direktorja, namesto Armina Veha bo odslej v tej vlogi Horst Heldt. Gisdol in Heldt sta sklenila pogodbi do konca sezone 2020721.

Köln je na lestvici nemške bundeslige na predzadnjem mestu s sedmimi točkami, v dosedanjem delu sezone je dosegel le dve zmagi. Prvi izziv za novo vodstvo bo že sobotno nadaljevanje prvenstva po reprezentančnem premoru, ko se bo Köln pomeril z drugo ekipo lige Leipzigom.

Beierlorzer pa je medtem že našel novo službo, saj je danes sklenil pogodbo z Mainzem. Tudi tam niso zadovoljni z dosedanjim delom sezone, klub pa je na lestvici le mesto pred Kölnom. Mainz je pred desetimi dnevi po dveh zaporednih porazih odpustil dotedanjega trenerja Sandra Schwarza. Baierlorzer je z novimi delodajalci sklenil pogodbo do leta 2022, njegov prvi izziv bo sobotna tekma s Hoffenheimom.

