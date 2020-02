Pomembna novost: angleški klubi izglasovali daljši prestopni rok

Angleški elitni nogometni klubi so na srečanju delničarjev izglasovali podaljšanje poletnega prestopnega roka, kar pomeni, da bodo klubi poleti znova lahko nove igralce pripeljali do 1. septembra.

Danes je dvajset klubov iz angleškega elitnega prvenstva izglasovalo, da se zaključek poletnega prestopnega roka prestavi na konec avgusta/začetek septembra, tako kot drugje v Evropi, potem ko se je zadnji dve sezoni v Angliji končal že dan pred začetkom nove sezone, torej v prvi polovici avgusta.

Letošnji poletni prestopni rok se bo tako končal 1. septembra ob 17.00 po srednjeevropskem času, saj je 31. avgusta v Angliji praznik.

Angleški klubi so upali, da bodo v preostalih večjih evropskih ligah sledili njihovi odločitvi, a so drugje prestopni rok obdržali do konca avgusta. To je pomenilo, da so nogometaši še vedno lahko zapustili angleške klube, ti pa niso zanje več mogli dobiti zamenjav.

Poleg tega so sporočili tudi začetek premier league za sezono 2020/2021, to je sobota, 8. avgust.