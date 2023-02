Kitajci so se odločili za Srba

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ni skrivnost, da si na Kitajskem tako državna politika kot zveza želita, da bi državo pripeljala tudi na nogometni zemljevid sveta. Doslej veliko uspehov ni bilo. Kitajci so se na SP uvrstile le leta 2002, ko jih je vodil Bora Milutinović.

Aleksandar Janković kot trener nikakor ni nepopisan list. V karieri je med drugim vodil Crveno zvezdo, Mechelen, Lokeren, Standard Liege in mlado reprezentanco Srbije do 21 let.