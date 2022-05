Kevin Kampl in Leipzig sta si znova segla v roke

V tem času je Kampl za Leipzig zbral 170 nastopov in dosegel šest golov, prispeval je še 18 podaj. Prejšnja pogodba bi nekdanjemu slovenskemu reprezentantu, za izbrano vrsto je zbral 28 nastopov in dosegel dva gola, potekla po koncu prihodnje sezone.

"Še toliko lepše je, da smo dogovor o novi pogodbi sklenili pred zadnjo tekmo sezone. S tem vsem sporočamo, da ostajamo v tej zgodbi skupaj," Kampla citira spletna stran kluba. Leipzig pred koncem sezone namreč čaka še nastop v finalu nemškega pokala, tekmec bo v soboto Freiburg.

Ponosen, da je lahko del te zgodbe

"RB Leipzig je moj klub, Leipzig je moje mesto in že dolgo je drugi dom zame in mojo družino. Vse odkar sem prišel v klub, je za nami zelo uspešno obdobje. Ponosen sem, da sem lahko bil in še bom del te uspešne zgodbe. Pred nami je pomembna tekma, pokal želimo vrniti v Leipzig. Naši navijači si to zaslužijo. To, da lahko pred finalom objavim svojo novo pogodbo, je še lepše," je dodal 31-letnik. V tej sezoni je v vseh tekmovanjih odigral 39 tekem in prispeval eno podajo.

Nemška tiskovna agencija dpa pa je danes sporočila, da se je Hoffenheim po dveh sezonah sporazumno razšel z glavnim trenerjem Sebastianom Hoenessom.