Kampl zvestobo Leipzigu podaljšal do leta 2023

Slovenski nogometaš Kevin Kampl je z nemškim prvoligašem Leipzigom podaljšal pogodbo za dve leti. S tem bo član rdečih bikov do 30. junija 2023, so danes potrdili na klubski spletni strani. Po navedbah nemških medijev je imel Slovenec, ki je to sezono prestal operacijo gležnja, veljavno pogodbo do prihodnjega poletja.