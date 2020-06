Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V sredo se bo z zaostalima tekmama 28. kroga nadaljevala še tretja od petih najmočnejših nogometnih lig v Evropi. Na zelenice bodo stopili še igralci angleških klubov, ki prvenstvenih tekem niso igrali od 9. marca, ko so morali nogometne čevlje pospraviti zaradi epidemije novega koronavirusa.

Kar se tiče prvaka, v Angliji drame ne pričakujejo, obstaja le vprašanje, kdaj se bo naslova veselil Liverpool. Ekipa Jürgena Kloppa, ki na nov naslov čaka že 30 let, si je v 29 odigranih krogih priborila velikansko prednost, s tekmo več ima od prvega zasledovalca, Manchester Cityja, kar 25 točk prednosti.

Prvak bi lahko postala že v prvem krogu po vrnitvi, če bi v mestnem derbiju v nedeljo premagala Everton, Manchester City pa v zaostalem derbiju proti Arsenalu izgubil. Poleg derbija v Manchestru, ki ga bo tako kot preostale tekme odigrali brez prisotnosti gledalcev, bo v sredo še obračun med Aston Villo in Sheffield Unitedom.

"Ko bomo tudi matematično prvi, se bomo veselili. Res imamo veliko prednost, ki jo bo težko zapravili, a igralci na to ne smejo misliti, igrati moramo, kot da se prvenstvo šele začenja," ostaja previden Klopp, kljub njegovi previdnosti pa vsi zasledovalci ne verjamejo, da bi lahko v devetih krogih, kolikor čaka nogometaše v angleški ligi, še lahko prišlo do spremembe na vrhu.

"Mi smo zapravili preveč točk, da bi lahko še upali, osredotočamo se na boj za drugo mesto," je dejal Pep Guardiola, trener Manchester Cityja, ki lahko že v sredo na drugem mestu pride do občutne prednosti pred Leicester Cityjem, ki trenutno za njim zaostaja štiri točke. Tretje in četrto mesto ter neposredno uvrstitev v ligo prvakov bosta napadala še Chelsea in Manchester United, ki za Leicestrom zaostajata pet oziroma sedem točk.

Vodstvo lige obljublja prave varnostne ukrepe

Zanimivo bo tudi v boju za obstanek. Trenutno najslabše kaže Norwichu, ki je imel v času pandemije težave z okužbami, tudi na zadnjem testu pa je bil pozitiven na virus eden od njihovih igralcev, čigar ime v klubu niso izdali. Norwich za predzadnjo Aston Villo zaostaja štiri točke, še dve več pa znaša njegov zaostanek za Bournemouthom. Te tri ekipe so zdaj na mestih, ki vodijo v drugi kakovosten razred, med najbolj ogrožene pa spadajo še Watford, West Ham in Brighton.

Nogometaši angleških klubov v času pandemije niso bili najbolj disciplinirani. Kar nekaj jih je kršilo vladna pravila, a večjih posledic ni bilo. Vodstvo lige je zadovoljno s trenutnim stanjem, obljublja pa, da poskrbela za dovolj varnostnih ukrepov, ki bodo zagotovili, da se bo prvenstvo dokončalo brez težav. Zadnji krog je sicer predviden za 26. julij, kar pomeni, da čaka nogometaše naporen ritem.