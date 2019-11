Ponedeljek je in čas je za Sportalov izbor z družabnih omrežij. Kaj (ob)nogometnega se je v svetu dogajalo v prejšnjem tednu? Preberite in poglejte, kaj smo našli. Tokrat jih je več kot deset ...

Hodil, kot bi se mu sanjalo, potem pa tole ...

V velikem finalu manj znanega brazilskega pokala Copa Verde so o končnem zmagovalcu odločali streli z bele točke, ki so na koncu več sreče prinesli ekipi Cuiaba. Lovorike so se razveselili tudi po zaslugi bizarne enajstmetrovke Nicolasa, ki se je v odločilnem strelu za obstanek v igri sprehodil do žoge, se pred strelom ustavil (ali ni to prepovedano?), zajel zalet in grdo zgrešil.

Pokal za zmagovalce je tako romal v roke v Cuiabe, nogometaši Paysanduja pa so se morali zadovoljiti s tolažilno nagrado, ki je spominjala na moški spolni ud. Ne šalimo se. Ne samo, da se jim ves svet smeji zaradi Nicolasa, po koncu so jim v roke dali še ta pokal. Lahko rečemo, da bo to večer, ki ga bodo člani poražene ekipe želeli kar najhitreje pozabiti.

Najprej enajstmetrovka, potem pa še to:

Rapaz... olhem o troféu que Nicolas do @Paysandu ganhou. Kkkkkkkk pic.twitter.com/6CIkqVqXAF — Francisco Matos (@chico_matos) November 21, 2019

Ni kaj, za to moraš imeti veliko poguma. Bale ga ima.

Po uvrstitvi Wales na Euro 2020 se je začelo veliko slavje, med katerim je zvezdnik Reala Gareth Bale, namerno ali ne, razbesnel navijače Reala. Valižan je s soigralci držal zastavo za napisom ''Wales. Golf. Real. V tem vrstnem redu" in se ob tem močno zabaval. Vse skupaj je hitro prišlo do Madrida, kjer so navijača galaktikov skočili v zrak, v njihovem imenu pa je zajokal tudi španski časnik Marca, ki je Valižana obsodil neprimernega vedenja.

Naslovnica Marce:

👀

Marca front page on Bale:



“Disrespectful, misguided, ungrateful.”



“In that order.” pic.twitter.com/BEesqunhpa — John Bennett (@JohnBennettBBC) November 21, 2019

"Nespoštljivo, napačno, nehvaležno. V tem vrstnem redu," se je dan po tem ''incidentu" z velikim črkami izpisalo na naslovnici časnika. Marca je vse skupaj vzela zelo osebno, medtem ko trener belega baleta Zinedine Zidane, o tem ni želel na dolgo in široko razpredati. Vseeno je kazen sledila v soboto. Bala je na Santiagu Bernabeu v igro poslal v 67. minuti, kjer so ga domači navijači zasuli z glasnimi žvižgi, ki pa si jih Bale zagotovo ni jemal preveč k srcu.

Glasni žvižgi na Santiagu Bernabeu:

Bale in Real sta že dolgo vsak na svojem bregu, zato ne čudi, da ga mediji vsak prestopni rok selijo drugam. Po novem naj bi si ga v vrste Tottenhama želel vrniti Jose Mourinho, ki si je hitronogega nogometaša želel še v času, ko je sedel na klopi rdečih vragov.

''Wales. Golf. Real. V tem vrstnem redu.":

Ni vedel, ali bi se smejal ali jokal

Napadalec Ebrime Njie je zaradi dveh zgrešenih "zicerjev" v eni izmed nižjih italijanskih lig športnega komentatorja Francesca Fontano pustil odprtih ust. Naprej je z nekaj metrov zadel prečko, nato pa z glavo streljal še prek vrat.

"Ne morem verjeti, res ne morem verjeti. Lahko bi hodil do gola," so bile besede Fontane, ki je pozneje še tvitnil, da še zdaj nima nima prave razlage, kaj se je pravzaprav zgodilo: "Za ta video še vedno nisem odkril znanstvene razlage." Poglejte si, kaj se je zgodilo. Noro.

Pomenljiva poteza nizozemskega kapetana

Ostajamo pri kvalifikacijah za Euro 2020, ki so se končale v začetku preteklega tedna. In sicer na tekmi med Nizozemsko in Estonijo, ki so jo s kar 5:0 dobili tulipani. Bolj kot rezultat pa je odmevala poteza domačega kapetana Georginia Wijnalduma in Frenkieja de Jonga, ki sta ob slavju zadetka s prstom pokazala na svojo barvo kože in s tem opozorila na rasizem, ki se je v zadnjem času na nogometnih zelenicah tako močno razpasel. #SayNoToRacism #RečiNeRasizmu

Sodnik je zapiskal, a igralci so le mirno stali

Tudi na tekmah prve nizozemske lige so konec tedna posvetili borbi proti rasizmu. Na tekmi v Amsterdamu med Ajaxom in Heraclesom je sodnik zapiskal začetek tekme, a igralci se kar eno minuto niso zapodili za žogo ter tudi oni opozorili na problematiko, ki je pogost pojav tudi na Nizozemskem. Zadnja žrtev je bil pred dnevi član drugoligaša Excelsiorja, Ahmad Mendes Moreira.

Ajax and Heracles didn’t kick the ball for the first minute of today’s league match in protest at racism.



Clubs across the country’s top two divisions agreed to the measure after Excelsior’s Ahmad Mendes Moreira was subjected to racist abuse last weekend. pic.twitter.com/T200UexKdj — ESPN FC (@ESPNFC) November 23, 2019

Izjemen zadetek vratarja

V nedeljo smo v Mehiki videli izjemen zadetek. Dosegel ga je vratar Jose Antonio Rodriguez, ki je po žogi kresnil v svojem kazenskem prostoru in v sodnikovem dodatku presenetil stanovskega kolega pri Veracruzu. Gostje so lovili izenačenje, zato je tudi vratar Sebastian Jurado Roca stal daleč stran od svojih vrat in to je bil povod za mojstrovino Rodrigueza. Nor zadetek je potrdil zmago Chivasa (3:1).

"Nikoli nisem še dosegel zadetka, zato niti nisem vedel, kako naj se odzovem. Nisem si predstavljal, da bo šla žoga v gol, a je šla. Kaj podobnega mi do zdaj ni uspelo doseči niti na treningu," je bil nad svojim podvigom presenečen tudi vratar Chivasa. Zadetek Milenka Ačimovića proti Ukrajini, ko je pred 20 leti na bežigrajskem štadionu zadel z okoli 45 metrov, je ob Mehičanovem kot strel z bele točke. Bravo, mojster.

Crouch brez milosti nad dekle na vozičku

Upokojeni angleški nogometaš Peter Crouch je po novem strokovni komentator tekem premier league, velikokrat pa ga povabijo v zabavne oddaje, kjer skrbi za dobro voljo. Crouchy velja za tistega, ki mu humor ni tuj, in tudi v oddaji One Show je pokazal, da spravljanje ljudi v smeh še kako obvlada. Ob streljanju na gol, v katerem je bilo dekle na vozičku, je z nekakšno palico tako močno udaril po žogi, da je žoga švignila mimo ušes vratarke, ta se je vidno ustrašila, k sreči pa je projektil ni zadel.

Anglež se je za izgubo razsodnosti takoj opravičil, a veste, kako pravijo. Invalidi velikokrat pravijo, da se jih ne sme pomilovati, ampak jih je treba obravnavati enakovredno. Če kaj, je Crouch storil ravno to.

Tamara na Balkanu dviguje prah

Nekdanja Playboyjeva zajčica Tamara Ružič je v zadnjih dneh pri hrvaških in srbskih medijih dvignila kar nekaj prahu. Ugibali so, da je zvezi z nogometašem Dinama in hrvaškim reprezentantom Brunom Petkovićem, sama pa je izjavila, da ji je všeč srbski nogometaš Adem Ljajić.

"Ko sem prebral, kar se piše, sem bil presenečen. Niti ne vem, kdo je ona, kaj šele, da bi bil v vezi z njo. Ne želim biti del kakšnega ljubezenskega škandala," je za Kurir dejal Petković, mogoče je pa res Srb tisti, ki je ukradel srce lepe Slovenke. Ružičeva naj bi že večkrat všečkala fotografije na njegovem Instagramu. Ne bomo trdili, da je to dokaz, pa vendarle ...

Maradona delil pohvale Federerju, ki je komaj zadrževal solze

Na ekshibicijskem teniškem dvoboju v Buenos Airesu so organizatorji presenetili najboljšega teniškega igralca vseh časov, Rogerja Federerja, ta je ob nagovoru argentinskega nogometnega heroja Diega Armanda Maradone komaj zadrževal solze. "Pozdravljen, maestro, mašina," so bile prve besede na videoposnetku, ki so ga predvajali legendarnemu Švicarju.

"Bil si, si in boš najboljši vseh časov. Nihče ni kot ti. Če boš imel v moji deželi kadarkoli kakršnekoli težave, me lahko pokličeš in mi poveš, kaj potrebuješ. Poljubčki tvoji ženi in otrokom. Kot sem rekel, si najboljši vseh časov," je v minuti dolgem govoru povedal Maradona. Povedal ni veliko, vseeno pa je bilo to dovolj, da so se 20. zmagovalcu turnirjev za grand slam orosile oči.

Maradonin govor:

Zakaj Maradona govori tako počasi? Tako pač govorijo bogovi. 25,00% +

Kaj pa vem. Zdi se mi, da se ga nekaj loteva. 40,00% +

Tako jaz prosim za račun, ko spijem 10 piv. 35,00% +

Sicer pa je tudi za Maradono buren teden, ni nenavadno, da je bil ''utrujen", ko je snemal video za Fedexa. V torek je zaradi nesoglasij z novim vodstvom kluba namreč odstopil z mesta prvega trenerja ekipe Gimnasia y Esgrima iz La Plate, po protestu navijačev, ki so ga zahtevali nazaj, pa se je le dva dni pozneje vrnil v klub in takoj zaplesal v slačilnici.

Njegovo vrnitev je malce pokvaril nedeljski poraz z 1:0 proti Arsenalu. Maradonova četa z desetimi točkami zaseda 22. mesto. Za njo sta le dva kluba.

Le dva dni po odhodu iz kluba je prišel nazaj in zaplesal:

🇦🇷 Two days ago, Diego Maradona announced he is leaving his managerial job at Gimnasia FC.



Today, Diego Maradona announced he has returned as the manager of Gimnasia FC.



This guy is unbelievable. 😭 pic.twitter.com/ZVybl6NXGF — FutbolBible (@FutbolBible) November 22, 2019

Napadalca ugriznil v glavo

Iz prve paragvajske lige prihaja posnetek grizenja s tekme med Olimpio in Cerro Portenom. Ne, na igrišče ni udrl medved ali kakšna druga divja zver, temveč je zobe v nasprotnikovo glavo zaril Fernando Amorebieta, ki je pred leti igral tudi za Fulham in Middlesbrough, izkušnje pa ima tudi z igranjem v najmočnejši španski ligi. Izkušeni branilec je pri zaostanku svojega moštva z 2:4 v glavo ugriznil napadalca Olimpije Nestorja Camacha in bil kajpada nemudoma izključen.

Skoraj zagotovo bo sledila tudi ostrejša kazen, vprašajte, kaj se zgodi s takimi, napadalca Barcelone, Luisa Suareza, ki je nasprotnega igralca ugriznil kar trikrat. Enkrat pri Ajaxu, drugič pri Liverpoolu, enkrat pa je to storil v dresu urugvajske reprezentance.

Italijana posneli med seksom

Vratarja italijanskega tretjeligaša Reggio Emilia Mattea Viltolinija so pri zabavanju v lokalni diskoteki posneli med seksom z njegovo izbranko. Petnajstsekundni posnetek je hitro postal spletna senzacija, klub pa je nogometaša suspendiral za teden dni. Vratar je vse skupaj prijavil policiji. Ta že išče malopridneže, ki so nezakonito posegli v njegovo zasebnost in ga snemali brez njegove privolitve.

Italian goalkeeper and Reggio Audace star, Matteo Voltolini has been suspended by his club after he was caught having sex in a nightclub toilet’

The 23-year-old who didn't play any part in their 2-1 win over Vis Pesaro on Sunda (Nov17) visited a local nightspot that same night pic.twitter.com/ve1kBMh5F9 — SuperGameCompany (@supergamecompa1) November 22, 2019

Icardijeva žena spet dvigovala srčni utrip

Wanda Nara, žena slovitega Argentina Maura Icardija, ki trenutno kot posojen nogometaš Interja blesti pri PSG, je spet zakurila splet. Z dvema fotografijama, ki jih je delila s svojo šestmilijonsko bazo oboževalcev, je spet burila domišljijo. Mamica petih otrok v glamurozni obleki ni pokazala le dolgih nog, temveč z razporkom, ki je segal vse do popka, tudi ... Tukaj se bomo ustavili, za več informacij se obrnite na spodnji fotografiji.