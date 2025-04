Bijol in Lovrić jo lahko pošteno zagodeta Milanu

V uvodnem dejanju 32. kroga se bosta v neposredni bližini Slovenije udarila Udinese in AC Milan, ki je v prvenstvu neprepričljiv in bi lahko, če ne bo uspešen v pokalu, ostal tudi brez Evrope. Rdeče-črnim bosta skušala nov udarec zadati Jaka Bijol in Sandi Lovrić. Prvak Inter bo v soboto gostil Lecce, nato pa ga v sredo čaka povratni dvoboj četrtfinala lige prvakov proti Bayernu, Fiorentina pa bo pred povratnim srečanjem s Celjani v nedeljo gostila Parmo. Za derbi kroga bosta v nedeljo zvečer poskrbela rimska velikana Lazio in Roma, Atalanta in Bologna se bosta v času nedeljskega kosila spopadla za tretje mesto, drugouvrščeni Napoli bo na delu šele v ponedeljek.