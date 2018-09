Francoz rešil Juventus, Ronaldo še kar čaka, Handanović nepremagan

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z obračunom med Milanom in Romo se je v petek začel tretji krog italijanskega prvenstva. Patrick Cutrone je zadel v 95. minuti in Milančanom priboril prve točke in zmago sezone. V soboto je Samir Handanović ohranil mrežo Interja nedotaknjeno, Juventus pa je na gostovanju z veliko težavami premagal Parmo (2:1). Junak srečanja je bil Francoz Blaise Matuidi, Cristiano Ronaldo še kar čaka na prvi zadetek v italijanskem prvenstvu.

Leo Štulac je s Parmo gosti Juventus, ki je po dveh krogih na vrhu lestvice Serie A. Slovenski nogometaš je v prvem polčasu celo zatresel prečko, a to ni zamajalo favoriziranega Juventusa, ki je na koncu slavil zmago. In to spet brez gola Cristiana Ronalda.

Samir Handanović je z Interjem gostoval v Bologni in zabeležil zanesljivo zmago s 3:0. Handanović prvič v tej sezoni ni prejel zadetka, Inter je po treh krogih pri štirih točkah.



Chievo Valterja Birse in Boštjana Cesarja bo v nedeljo proti Empoliju Mihe Zajca poskušali doseči prve točke in se tako poskušal oddolžiti svojim navijačem za visok poraz proti Fiorentini v prejšnjem krogu. Frosinone Luke Kranjca bo gostoval pri Laziu, ki je po dveh krogih pri dnu prvenstvene lestvice. Spal Jasmina Kurtića bo proti Torinu poskušal ostati stoodstoten, Rok Vodišek bo z Genoo gostoval pri Sassuolu.

Najboljši strelci:



2 - Alejandro Gómez (Atalanta), Marco Benassi (Fiorentina), Emiliano Rigoni (Atalanta), Piotr Zielinski (Napoli), Rodrigo de Paul (Udinese), Domenico Beradi (Sassuolo), Leonardo Pavoletti (Cagliari).

