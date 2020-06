Juventus podaljšal zmagoviti prvenstveni niz in ohranil +4 pred Laziem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na uvodni tekmi 29. kroga italijanskega prvenstva je Lazio po preobratu prišel do zmage proti Torinu z 2:1 in zaostanek za vodilnim Juventusom za dve uri znižal na točko. Vodilna stara dama je zvečer s 3:1 slavila pri Genoi Roka Vodiška, ki ga ni bilo v postavi, in s šesto zaporedno prvenstveno zmago Rimljanom znova ušla na štiri točke.